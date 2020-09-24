Слепнущего отца экс-директора ФБК будут судить, несмотря на госпитализацию

Нарьян-Марский городской суд назначил предварительное слушание по делу Юрия Жданова, отца бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией"* Ивана Жданова, сообщил его адвокат Владимир Воронин.

— Предварительное слушание по делу отца Ивана состоится в Нарьян-Марском городском суде 19.07 в 14:00. Среди прочего, будет решаться вопрос о продлении либо изменении Юрию Павловичу меры пресечения, - заявил он.

Он отметил, что недавно мужчину перевели из СИЗО в тюремную больницу, но неизвестно, по какой причине.

— Суд в Нарьян-Маре. За это время его должны вернуть обратно из больницы в СИЗО, потом перевести в Нарья-Мар, где СИЗО нет. То есть впереди тяжелые "этапы" и тяжелые условия полной изоляци, – продолжающиеся издевательства над родным политика, - заключил Воронин.

67-летний Юрий Жданов был арестован в связи со своей работой на посту заместителя главы посёлка Искателей Ненецкого АО. Он был членом жилищной комиссии - совещательного органа, обладающего правом давать рекомендации о выдаче квартир по договорам социального найма.

По версии следствия, летом 2019-го Жданов рекомендовал своему начальнику выделить квартиру женщине по договору социального найма. Однако позже выяснилось, что эта семья якобы уже получала жилищную субсидию.

Сам Жданов уверяет, что вопрос о выделении жилья был единолично одобрен главой поселковой администрации задолго до решения жилищной комиссии. При этом последний так и не стал фигурантом дела.

В мае Юрию Жданову переквалифицировали статью о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) на более тяжкие статьи о служебном подлоге (ст. 292 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В ФБК* считают, что уголовное дело против отца Ивана Жданова является местью российских властей за политическую деятельность соратников Алексея Навального.

Сам Жданов в интервью Sobesednik.ru жаловался на плохое самочувствие - по словам обвиняемого, у него скачет давление и ухудшается зрение.

— Изоляции – ноль. Но с этим ничего не поделать, - отмечал Жданов-старший.

*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом.