"Хамзаев, главное не курение, а производительность труда": общественнику врезали за глупую инициативу

Один из членов Общественной палаты Султан Хамзаев решил продемонстрировать бурную деятельность и предложил премьер-министру Михаилу Мишустину увеличить на 10 дней отпуск некурящим работникам.

Аргументировал он это тем, что пагубная привычка отнимает у курящих до часа рабочего времени в день. Таким образом, за год на это тратится примерно 20 рабочих дней.

– Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году, – отметил Хамзаев.

Более того, он подчеркнул, что издержки, связанные с курением сотрудников, вынуждены нести работодатели и государство. А поощрение в виде увеличения отпуска станет поводом для курильщиков отказаться от вредной привычки.

В соцсетях такую инициативу подняли на смех, ведь остальные проблемы в стране уже решены.

«С такими предложениями, ему бы в другую палату давно пора…» – не стал подбирать выражений россиянин.