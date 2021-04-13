"Хамзаев, главное не курение, а производительность труда": общественнику врезали за глупую инициативу
Член Общественной палаты предложил увеличить некурящим отпуск на 10 дней
Один из членов Общественной палаты Султан Хамзаев решил продемонстрировать бурную деятельность и предложил премьер-министру Михаилу Мишустину увеличить на 10 дней отпуск некурящим работникам.
Аргументировал он это тем, что пагубная привычка отнимает у курящих до часа рабочего времени в день. Таким образом, за год на это тратится примерно 20 рабочих дней.
– Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году, – отметил Хамзаев.
Более того, он подчеркнул, что издержки, связанные с курением сотрудников, вынуждены нести работодатели и государство. А поощрение в виде увеличения отпуска станет поводом для курильщиков отказаться от вредной привычки.
В соцсетях такую инициативу подняли на смех, ведь остальные проблемы в стране уже решены.
«С такими предложениями, ему бы в другую палату давно пора…» – не стал подбирать выражений россиянин.
«При чём тут курение? Человек курящий может в два раза больше работы выполнить, чем некурящий… Уже кукушка едет? Не знают, что придумать», – вторит ему следующий комментатор.
«Считаю это дискриминацией. Сам не курю, но перерыв есть перерыв. Кто-то чай пьёт, а кто-то курит. И на работе хватает некурящих сотрудников, которых только кнутом подгонять надо. Даже пусть три часа курят, но они делают больше, чем те увальни ленивые. Тока в телефончиках и сидят», – члену общественной палаты напоминают, что главное не привычка, а производительность.
«Да-да, у нас тоже полно таких, один спит постоянно за столом, хоть и не курит. А я вот курю – мне сигарета и кофе помогают сосредоточиться», – объясняет курящий работник.
«Хамзаеву невдомёк, что главное – производительность труда, а не количество просиженного времени», – смысл комментариев очень схож.
«А издержки предприятий не увеличатся из-за увеличения отпуска некурящих? Некурящие будут не 28, а 38 дней в отпуске, а курящие будут продолжать тратить «час в день» на курение, в итоге человеко-часов ещё меньше будет. Или он не думает вообще?» – задаёт риторический вопрос читатель.
«Да по-любому! Курение, конечно, вредно. Но я не верю, что их наше здоровье беспокоит. Скорее дождь вверх пойдёт. Их беспокоит полчаса простоя», – пишет москвич.
«Марк Твен говорил "Бросить курить? Нет ничего проще. Я сто раз бросал"», – вспоминает слова классика россиянин.
«Лично в моей практике – курение не показатель. Есть куча примеров, когда работник успевал и покурить, и сделать и свою работу, и за того парня. А есть такие, что и не курят, и толку от них ноль», – вновь речь идёт о производительности труда
«Отпуск в 10 дополнительных дней для курящих – это и рывок, и прорыв страны в производстве всего и вся! У нас и так треть года отдыха, если всё суммировать. А когда работать будем? Мало двух выходных на неделе? Мало праздничных дней выходных в календаре? С такими отпусками мы страну совсем развалим», – не понимает, зачем вообще поднимать эту тему читатель.
«Мы пример берём с правительства – там по три месяца отдыхают. Значит в стране всё нормально», – иронизирует сибиряк.
«Насколько мне известно, в Японии давно всё посчитали и пошли дальше – там некурящим больше платят», – приводит иностранный опыт читатель.
«А Хамзаев не считал, сколько дней в году народ празднует, предаваясь жору и питию?» – звучит ещё один риторический вопрос.
«Двухчасовая прогулка по крупному городу равносильна десяти выкуриваемым сигаретам, виной тому огромное количество автомобилей. Так что это примерно то же самое, что беспокоится о вреде курения при высоком уровне радиации», – раскладывает все по полочкам житель столицы.
«Полная туфта. На каком основании будет добавляться отпуск? Начальники себе в первую очередь добавят. И, например, работает бригада, 1-2 некурящих, все идут на перекур, некурящие тоже отдыхают. Я бросил 10 лет назад курить и понимаю, что это предложение ерунда», – против такого нововведения даже некурящие