Роспотребнадзор предупредил о повышенном риске заражения COVID-19 у курильщиков

Роспотребнадзор сообщил о повышенном риске заражения и более высокой вероятности тяжелой формы течения COVID-19 у курильщиков. Об этом пишет ТАСС.

«Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены», — предупреждает Роспотребнадзор.

В ведомстве напомнили, что курение сигарет с фильтром не обеспечивают полную защиту от вредных веществ, легкие сигареты также наносят вред организму, и в целом вред от любых сигарет одинаков.

Эксперты предупреждают, что длительное курение приводит к заболеваниям различных органов и систем и может стать причиной появления онкологического процесса в любом органе. Курение также влияет на сердце и кровообращение, увеличивает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, увеличивает риск возникновения тромбов, удваивает риск сердечного приступа, стенокардии.

Как отмечается, курение вызывает 84% смертей от рака легких, 83% летальных исходов болезней легких. Более 93% случаев возникновения рака в горле вызваны курением.

Вредная привычка сокращает продолжительность жизнь мужчин примерно на 12 лет, а женщин — на 11 лет.