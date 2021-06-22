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Курение увеличивает риск суицидальных мыслей

Исследование позволило выявить связь между курением и суицидальным поведением

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Фото: @Pixabay

Курение увеличивает риск суицидальных мыслей

Испанские ученые провели исследование, которое показало существование возможной связи между крайне вредной для здоровья привычкой курения, весьма распространенной в самой Испании, и различными суицидальными формами поведения. К последним относят идею и планирование суицида, а также попытки и уже совершенные акты. Результаты исследования публикует International Journal of Environmental Research and Public Health. 

Каждый день сигареты употребляют до 20% испанцев. Многочисленные исследования показывали, что курение увеличивает риск самоубийств, и теперь исследователи решили разобраться в этой связи. Они провели метаанализ 2 436 научных статей, отобрав 20 из них, имеющих наивысший уровень доказательности. В этих исследованиях приняли участие более 2,4 миллиона человек.

Метаанализ показала, что курение увеличивает риск самоубийства в 2,5 раза. Но к счастью, у бывших курильщиков эта цифра уменьшается. И данная закономерность наблюдается во всём суицидальном спектре. Так, риск появления мыслей о суициде был выше в 1,84 раза среди курильщиков и только в 1,35 раза среди прекративших курение людей. Это крайне важная информация для разработки эффективных планов профилактики суицидов.

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