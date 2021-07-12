ВОЗ призвала не смешивать разные вакцины от COVID-19

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан предостерегла от смешивания и сочетания вакцин от COVID-19 разных производителей. Она назвала такую практику «опасной тенденцией», поскольку данных о воздействии подобной процедуры на здоровье недостаточно. Об этом пишет Reuters.

«Это немного опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств в том, что касается смешивания и совпадения», – заявила Сумья Сваминатан на онлайн-брифинге.

«В странах будет хаос, если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу», — подчеркнула она.

Специалист добавила, что вопрос о том, стоит ли проходить ревакцинацию, должен решаться на основе научных данных, а не заявлениях «компаний, которые говорят, что необходима третья доза». По мнению эксперта, полного курса вакцинации прививками, одобренными ВОЗ, достаточно для защиты от COVID-19.