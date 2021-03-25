"Маразм крепчал – цинизм высшего порядка": в Сети разнесли врача, который рекомендовал вакцинироваться "КовиВаком"

Главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский попытался объяснить, почему среди россиян так популярна вакцина «КовиВак». По его мнению, люди предполагают, что однократного ее введения уже якобы достаточно для завершения вакцинации. Плюс приходится заниматься поисками этой вакцины, так как ее произведено очень мало.

«Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний», – подчеркнул специалист.

При этом Терский настоятельно рекомендовал вакцинироваться, поскольку вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета, рассказал он агентству «Прайм».

Такие объяснения не удовлетворили россиян, которые в большинстве своем продолжают оставаться «антипрививочниками». Так что в соцсетях досталось и вакцинации в целом, и Терскому в частности.

«Кто это интересно охотится за вакциной, про которую ничего неизвестно и клинические испытания, которой не завершены? Или дяденька решил подзаработать на рекламе? В эту пургу вообще кто-то верит?» – не понимает россиянин.

«Маразм крепчал. Вакцина в разработке. Доктор рекомендует ей колоться, правда последствия не известны», – поражается читатель.

«...поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний». А испытывают ее на людях! Цинизм высшего порядка. Даже не скрывают этого», – возмущен москвич.

«Это называется пальцем в небо ни о чем. Что-то сказал, но по сути ничего не сказал. Зато вывернул правильно – прививайтесь. Особенно смешно. что сказать-то ничего, ибо «КовиВак» не прошел клинических испытаний. Наверное, доктор не в курсе, что ни одна другая вакцина в полной мере таких испытаний не прошла. Так о чем же он в таком случае вообще?» – не понимает спикера петербуржец.

«Двойка ему за объяснения. Сам придумал ерунду, а СМИ разнесли. Или же это просто вырвано из контекста», – считает читатель.

«Путин сказал, что против обязаловки по вакцинации, но на самом деле дал указ руководителям предприятий – кто не вакцинируется за месяц, увольнять с работы или будут большие штрафы. Вот и пошли огромные очереди за вакциной и самая щадящая оказалась «КовиВак» – вакцина из-за которой почти не умирают люди, по сравнению с другими вакцинами», – находит свое объяснение популярности «КовиВака» россиянин.

«Вот как надо было организовывать вакцинацию в РФ. Не вещать из всех утюгов о пользе вакцинации, о достаточности доз вакцины. А говорить, что вакцины мало, что всем не хватит, подговорить медработников «нашептывать», что только вам и только сегодня по «большому блату» сделаем-таки прививку. Вот тогда народ и попер бы!» – рассказывает об азах маркетинга читатель.

«Мне понравилась скрытая реклама в Норвегии: «У женщин привившихся «Модерной» стала расти грудь...» Эх, далеко ещё нашим разработчикам до западного маркетинга!» – привел в пример норвежцев россиянин.