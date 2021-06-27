Роспотребнадзор определил судьбу массовых митингов на период эпидемии
Ведомство опубликовало данные для регионов, согласно которым будет определятся допустимость массовых мероприятий во время пандемии
Роспотребнадзор подготовил для регионов постановление, в соответствии с которым будет определяться: допустимо ли проведение массовых мероприятий в конкретном субъекте РФ.
Для принятия решения будут учитывать три показателя. Один из них – коэффициент распространения инфекции.
Это число означает, сколько человек в среднем заражает один больной. В России этот коэффициент рассчитывают за восемь последних дней, включая сегодняшний. Количество заболевших за последние четыре дня делят на количество заболевших в предыдущие четыре дня.
- "Роспотребнадзор ещё одну бумагу родил. Теперь заживём!" В сети обсуждают новую инициативу ведомства Попопой
Согласно установленным Роспотребнадзором нормами, этот упомянутый коэффициент не должен превышать 1,0, чтобы массовые мероприятия с количество от 500 до 1000 человек проводились без ограничений.
Но при этом также тем прироста новых пациентов не должен превышать 10%, а охват населения тестированием должен быть не меньше 200 тестов на 100 тысяч населения (он одинаковый для мероприятий с любым количеством граждан).
Для мероприятий от тысячи до 3 тысяч человек показатели эпидемии должны быть такими: коэффициент распространения инфекции – не более 0,8, ежедневный прирост – не более 5%.
Для мероприятий свыше 3 тысяч коэффициент распространения не должен превышать 0,5, а темп прироста должен быть отрицательным.
За минувшие сутки в России выявлено 25 140 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Теги: #карантин из-за коронавируса
Рубрика: Общество