Роспотребнадзор определил судьбу массовых митингов на период эпидемии

Роспотребнадзор подготовил для регионов постановление, в соответствии с которым будет определяться: допустимо ли проведение массовых мероприятий в конкретном субъекте РФ.

Для принятия решения будут учитывать три показателя. Один из них – коэффициент распространения инфекции.

Это число означает, сколько человек в среднем заражает один больной. В России этот коэффициент рассчитывают за восемь последних дней, включая сегодняшний. Количество заболевших за последние четыре дня делят на количество заболевших в предыдущие четыре дня.

Согласно установленным Роспотребнадзором нормами, этот упомянутый коэффициент не должен превышать 1,0, чтобы массовые мероприятия с количество от 500 до 1000 человек проводились без ограничений.

Но при этом также тем прироста новых пациентов не должен превышать 10%, а охват населения тестированием должен быть не меньше 200 тестов на 100 тысяч населения (он одинаковый для мероприятий с любым количеством граждан).