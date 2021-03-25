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"Роспотребнадзор ещё одну бумагу родил. Теперь заживём!" В сети обсуждают новую инициативу ведомства Попопой

Анна Попова подписала постановление о критериях для принятия регионами решения о возможности проведения массовых мероприятий

Фото: Александр Кулебякин/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о критериях для принятия регионами решения о возможности проведения массовых мероприятий.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нём в частности говорится:

«В связи с сохраняющейся напряжённой эпидемической обстановкой по новой коронавирусной инфекции… постановляю высшим должностным лицам субъектов РФ принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учётом предложений главных государственных санитарных врачей субъектов РФ, подготовленных на основании следующих показателей, оцениваемых в динамике за период не менее 14 календарных дней».

Среди показателей указаны коэффициент распространения инфекции (Rt), темп прироста заболеваемости (Тпр) за неделю, а также охват тестированием (ОТ) населения методом ПЦР.

  • «Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 1000 до 3000 человек возможно при соответствии следующим показателям: Rt менее или равно 0,8; Тпр не более 5,0%; ОТ не менее 200 на 100 тысяч населения.
  • Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 500 до 1000 человек возможно при соответствии следующим показателям: Rt (коэффициент распространения инфекции) менее или равно 1,0; Тпр – не более 10,0%; ОТ – не менее 200 на 100 тысяч населения.
  • Проведение массовых мероприятий с количеством участников более 3000 человек возможно при соответствии следующим показателям: Rt менее или равно 0,5; Тпр отрицательный (снижение заболеваемости); ОТ не менее 200 на 100 тысяч населения», – говорится в документе.
"Проводить концерты нельзя, но Навке и Авербуху – можно". Ограничения из-за коронавируса действуют не на всех?

В сети новый документ Роспотребнадзора вызвал неоднозначную реакцию, причём ближе к негативной.

«Да здравствует Роспотребнадзор! Он ещё одну бумагу родил! Теперь заживём!», – иронизирует читатель.

«Нужны ещё критерии, по которым массовые мероприятия будут организовываться в добровольно-принудительном порядке для тех, кто ещё не вакцинировался, а то вдруг пандемия закончится, а привить не всех успеют», – даёт предложении ведомству Поповой россиянин.

«Кто больше заплатит, тот и танцует?» – уточняет сибиряк.

«Я думаю это слишком сложная математика для глав регионов. А на местах тем более, как правило, люди которые за это отвечают, не отвечают таким требованиям», – опасается, что губернаторы не смогут разобраться в цифрах москвич.

«Самое парадоксальное, что не отмена, а проведение… Вирус как бы подстроится?» – звучит риторический вопрос Поповой.

«То сами регионы решают, то единый для всех перечень из центра. Вы уж определитесь!» – просит читатель.

«Ну, тут уже реально крыша поехала», – правда, не уточняет у кого россиянин, то ли у него самого, то ли…

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