"Роспотребнадзор ещё одну бумагу родил. Теперь заживём!" В сети обсуждают новую инициативу ведомства Попопой

В сети новый документ Роспотребнадзора вызвал неоднозначную реакцию, причём ближе к негативной.

«Да здравствует Роспотребнадзор! Он ещё одну бумагу родил! Теперь заживём!», – иронизирует читатель.

«Нужны ещё критерии, по которым массовые мероприятия будут организовываться в добровольно-принудительном порядке для тех, кто ещё не вакцинировался, а то вдруг пандемия закончится, а привить не всех успеют», – даёт предложении ведомству Поповой россиянин.

«Кто больше заплатит, тот и танцует?» – уточняет сибиряк.

«Я думаю это слишком сложная математика для глав регионов. А на местах тем более, как правило, люди которые за это отвечают, не отвечают таким требованиям», – опасается, что губернаторы не смогут разобраться в цифрах москвич.

«Самое парадоксальное, что не отмена, а проведение… Вирус как бы подстроится?» – звучит риторический вопрос Поповой.

«То сами регионы решают, то единый для всех перечень из центра. Вы уж определитесь!» – просит читатель.

«Ну, тут уже реально крыша поехала», – правда, не уточняет у кого россиянин, то ли у него самого, то ли…