"Роспотребнадзор ещё одну бумагу родил. Теперь заживём!" В сети обсуждают новую инициативу ведомства Попопой
Анна Попова подписала постановление о критериях для принятия регионами решения о возможности проведения массовых мероприятий
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о критериях для принятия регионами решения о возможности проведения массовых мероприятий.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нём в частности говорится:
«В связи с сохраняющейся напряжённой эпидемической обстановкой по новой коронавирусной инфекции… постановляю высшим должностным лицам субъектов РФ принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учётом предложений главных государственных санитарных врачей субъектов РФ, подготовленных на основании следующих показателей, оцениваемых в динамике за период не менее 14 календарных дней».
Среди показателей указаны коэффициент распространения инфекции (Rt), темп прироста заболеваемости (Тпр) за неделю, а также охват тестированием (ОТ) населения методом ПЦР.
- «Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 1000 до 3000 человек возможно при соответствии следующим показателям: Rt менее или равно 0,8; Тпр не более 5,0%; ОТ не менее 200 на 100 тысяч населения.
- Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 500 до 1000 человек возможно при соответствии следующим показателям: Rt (коэффициент распространения инфекции) менее или равно 1,0; Тпр – не более 10,0%; ОТ – не менее 200 на 100 тысяч населения.
- Проведение массовых мероприятий с количеством участников более 3000 человек возможно при соответствии следующим показателям: Rt менее или равно 0,5; Тпр отрицательный (снижение заболеваемости); ОТ не менее 200 на 100 тысяч населения», – говорится в документе.
В сети новый документ Роспотребнадзора вызвал неоднозначную реакцию, причём ближе к негативной.
«Да здравствует Роспотребнадзор! Он ещё одну бумагу родил! Теперь заживём!», – иронизирует читатель.
«Нужны ещё критерии, по которым массовые мероприятия будут организовываться в добровольно-принудительном порядке для тех, кто ещё не вакцинировался, а то вдруг пандемия закончится, а привить не всех успеют», – даёт предложении ведомству Поповой россиянин.
«Кто больше заплатит, тот и танцует?» – уточняет сибиряк.
«Я думаю это слишком сложная математика для глав регионов. А на местах тем более, как правило, люди которые за это отвечают, не отвечают таким требованиям», – опасается, что губернаторы не смогут разобраться в цифрах москвич.
«Самое парадоксальное, что не отмена, а проведение… Вирус как бы подстроится?» – звучит риторический вопрос Поповой.
«То сами регионы решают, то единый для всех перечень из центра. Вы уж определитесь!» – просит читатель.
«Ну, тут уже реально крыша поехала», – правда, не уточняет у кого россиянин, то ли у него самого, то ли…
Теги: #роспотребнадзор, #коронавирус, #ограничения из-за коронавируса
Рубрика: Общество