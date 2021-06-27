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"Это что, инструкция для Захарченко и ему подобным?" Экономисту врезали за совет хранить дома годовой бюджет семьи

Россияне предложили ему написать памятку олигархам и коррупционерам, куда "закапывать тонны золота"

Фото: Татьяна Морозова/Global Look Press

Имя экономиста, эксперта департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского до сегодняшнего дня не говорило россиянам ровным счетом ничего. Но теперь он рискует стать нарицательным персонажем.

А все потому, что дал советы о том, где и как хранить «заначку», которые не имеют ничего общего с реальной жизнью, либо просто не уточнил, что дает советы коррупционерам. И пусть вас не смущает слово «заначка», Переславский говорил не о тех суммах, которые обычный человек утаивает от жены, чтобы было, на что выпить.

«Не всегда хранить денежные средства дома безопаснее, чем на текущем банковском счете. Но некий запас накоплений, который понадобится в экстренных случаях, может храниться дома. В этом нет ничего плохого, если «заначка» диверсифицирована, – отметил экономист.

– Размер такой «заначки» в идеале должен составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи. Разумеется, в пандемию и период после серьезных потрясений довольно сложно скопить такую сумму, поэтому вполне достаточным будет и доходная/расходная часть за три-шесть месяцев».

Уже после этого выступления у большинства россиян челюсть должна лежать на столе, но Переславский решает добить.

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«Эти денежные средства лучше хранить в разных валютах с большей частью рублей, к примеру, в пропорции 50-25-25 или 40-30-30. Либо, как вариант, на каждые отложенные сто рублей покупается один евро и один доллар. Этот способ может уберечь накопления от девальвации и отчасти от инфляции, поскольку курс рубля на долгосрочном горизонте постоянно снижается к основным мировым валютам», – рассказал экономист агентству «Прайм».

Ну и, как говорится, в соцсетях понеслось!

«Почему не указали в заголовке, что это советы для олигархов?» – не понимает читатель.

«В облаках витает этот экономист, что ли? В государстве, где большинство населения живёт от зарплаты и до зарплаты, от которой треть уходит на коммунальные и прочие платежи», – обалдел от прочитанного россиянин.

«Многие живут от зарплаты до зарплаты, а некоторые и в кредитную кабалу залазят. У кого есть лишние деньги, сами разберутся, где и сколько им хранить», – считает пенсионер.

«Всего-навсего годовой доход семьи дома наличкой хранить?! Остальное можно в банк?! Даже не смешно…» – в шоке от увиденного собственными глазами москвич.

«Спасибо эксперту, а то всё думаю-думаю, где б мне их хранить те 300 рублей, которые от жены спрятал», – иронизирует сибиряк.

«Это кому советы? Захарченко, Хорошавину, Улюкаеву и тем, кто ещё не сел? 95% граждан хранить нечего, кроме камней в почках», – втыкает экономисту уралец.

«Так Захарченко годовой доход и хранил, все как положено. Похоже, инструкция таким как он», – находит объяснение выступлению эксперта читатель.

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«Где ж столько денег набрать, чтоб хватило и для банка, и для банки, да ещё и в разных валютах?» – недоумевает читатель.

«Задолбали умники! У большинства населения нет возможности создать запас даже на уровне месячного дохода!» – объясняет экономисту, что он не прав читатель.

«Думал, в стране уже всё и вся «оптимизировали». Ошибся. Когда же до, так называемых, «экономистов» очередь дойдёт?», – вопрошает дальневосточник.

«И много смог накопить данный специалист? Для того чтобы иметь право рекомендации раздавать на всю страну?!» – взвешен выступлением читатель.

«Жаль, экономист не сказал, где можно украсть эту сумму», – разочарован россиянин.

«Сколько – сказал, а куда положить в доме – не сказал… Под ковром? В ванне? В банке из под сахара? И что теперь делать?», – иронизирует петербуржец.

«Было б что хранить, а там и без советчиков разберемся. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!» – вспоминает гениальную комедию Гайдая читатель.

«А где советы коррупционерам от власти, что закапывать тонны золота нужно глубже, а кубометры денег лучше не хранить в квартире?», – на всякий случай уточняет у экономиста инженер.

Теги: #деньги

Рубрика: Общество

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