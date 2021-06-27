"Это что, инструкция для Захарченко и ему подобным?" Экономисту врезали за совет хранить дома годовой бюджет семьи

Имя экономиста, эксперта департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского до сегодняшнего дня не говорило россиянам ровным счетом ничего. Но теперь он рискует стать нарицательным персонажем.

А все потому, что дал советы о том, где и как хранить «заначку», которые не имеют ничего общего с реальной жизнью, либо просто не уточнил, что дает советы коррупционерам. И пусть вас не смущает слово «заначка», Переславский говорил не о тех суммах, которые обычный человек утаивает от жены, чтобы было, на что выпить.

«Не всегда хранить денежные средства дома безопаснее, чем на текущем банковском счете. Но некий запас накоплений, который понадобится в экстренных случаях, может храниться дома. В этом нет ничего плохого, если «заначка» диверсифицирована, – отметил экономист.

– Размер такой «заначки» в идеале должен составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи. Разумеется, в пандемию и период после серьезных потрясений довольно сложно скопить такую сумму, поэтому вполне достаточным будет и доходная/расходная часть за три-шесть месяцев».

Уже после этого выступления у большинства россиян челюсть должна лежать на столе, но Переславский решает добить.