Новый вид разводки: мошенники от имени премьера Мишустина пообещали россиянам по «кусочку газа»
В последнее время в сети активно гуляет лже-официальная информация – о том, что правительство предоставит каждому россиянину «газовую ренту»
Прекрасные посулы оборачиваются жестким разочарованием
Начинается ролик с отрывка официальных новостей Первого канала: премьер Михаил Мишустин на ежегодном отчете правительства в Госдуме (которое, к слову, было в середине мая 2021-го, а вовсе не в июле, когда Госдума VII созыва уже почти месяц как завершила работу) подтверждает, что социальная поддержка семей с детьми будет увеличена. Дальше в сюжет включается как бы корреспондент, который бодро рассказывает, что правительство решило поддержать и остальных россиян, давая возможность получить природную ренту по газу, надо лишь зарегистрироваться на платформе «Газпрома». Все это излагается на фоне кадров из кабинетных будней органов власти…
Выглядит, надо сказать, очень солидно. Но – это аферисты. И клюнувших на столь лакомую ловушку ждет жесткое разочарование. Какой бы ни был следующий алгоритм действий жуликов, итог один: доверчивые россияне лишаются своих средств.
Полезный совет
– Ни одна серьезная организация (а похожие посулы мошенники распространяют не только от имени Михаила Мишустина и «Газпрома», но и от ВТБ, Сбербанка, других солидных организаций, в аналогичных роликах используют даже выступления президента), связанная с реальным бизнесом, никаких платформ для заработка не предлагает. Если в предложении появляется «платформа для заработка» – само по себе это должно стать предостережением для людей. Это уже чёрная метка: недобросовестное предложение, – предостерегает управляющий Федеральным Фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат САФИУЛЛИН.
– В любом случае, – продолжает эксперт, – кто бы и что бы вам не предлагал, первым делом вы должны зайти на официальный сайт упомянутой в ролике организации. И проверить, есть ли там предложение, о котором вам рассказали. Если это предложение рекламируется официально, то на сайте уж точно должна быть о нем информация. Кстати, на портале того же Газпрома есть целый раздел, посвященный мошенничеству (https://www.gazprom.ru/contacts/warning/), где перечислено порядка 100 с лишним сайтов мошеннических, маскирующихся «под Газпром».
Советую заглядывать и в чёрную книгу ЦБ (https://cbr.ru/inside/warning-list/) – Банк России начал ее вести с 1 июня. Там уже порядка 2000 наименований фирм, работающих на финансовом рынке и имеющих признаки мошеннических. Список пополняется каждые 10 дней.
Приметы мошенников
Тех, кто еще верит в сказочные обещания бескорыстно помочь им быстро и без усилий разбогатеть, как водится, немало. Поэтому-то мошенники столь успешны.
Но есть признаки, по которым всегда можно заподозрить: в прекрасной обертке вам предлагают всего лишь обман.
– Во-первых, серьезные организации никогда не говорят, что их финансовый продукт – это ваш заработок, который чуть ли не за год позволит вам бросить работу и жить припеваючи, – перечисляет Сафиуллин самые явные признаки мошенников. – Они предлагают инвестиции. А это – та часть наших накоплений, которая теоретически может принести повышенный доход, но этот доход не может быть гарантированным и постоянным.
– Когда мы сталкиваемся с мошенниками, – рассказывает эксперт, – они всегда уверяют: «Это ваш путь в светлое будущее, вы сейчас вкладываетесь, и через какое-то время сможете забыть про плохую работу и зарабатывать на наших советах, за вас вкалывают чудо-роботы, которые будут торговать на финансовом рынке». Ни одна солидная организация заработка предлагать не может и не будет. И, естественно, никогда не будет обещать конкретный доход (что тоже почти всегда встречается в недобросовестной рекламе): например, «вкладываете 15 тыс. руб. – получаете до 75 тысяч рублей в месяц»… Другими словами – любое упоминание постоянного заработка – еще один красный сигнал: вы имеете дело недобросовестной структурой.
Если вы все-таки купились на рекламу, и кликнули ссылку, обратите внимание, куда вы попадете, – рекомендует Сафиуллин. Золотое правило: ссылка с рекламы настоящего «Газпрома», ВТБ, Сбербанка (и вообще любой солидной организации) должна вести на официальный ресурс организации. В случае с мошенниками такого, естественно, не происходит.
Полезный совет.
– Иногда мошенники говорят не только о платформах для заработка, но и о том, что стартовали некие государственные программы, законы, благодаря которым люди могут получить средства, надо только где-то зарегистрироваться, – говорит эксперт. – Прежде, чем вестись на такие объявления, обязательно введите в поисковик название этого закона или программы. Уверяю, вы быстро обнаружите: ничего подобного нет.
– Помните: сегодня абсолютно все доступно для жулико-монтажа – мошенники регулярно делают телеролики из материалов федеральных каналов. Чаще всего штампуют информашки от якобы ведущих российских СМИ, в том числе РБК, Russia Today или РИА Новости... Всё, что нам обещает реклама, требует проверки. Это должно стать для нас правилом. Видимая достоверность такой информации из сети не дает никакой гарантии, что это правда. Любые обещания денег следует проверять только на официальных сайтах. Абсолютное большинство посулов сказочных подарков и волшебной жизни – это ложь, вера в которую заканчивается серьезными финансовыми потерями.
Давние знакомые
– Что происходит дальше – после того, как ловушка захлопывается?
– Если человек откликается на объявление о новой финансовой платформе, он заполняет анкету, оставляет свои координаты. И ему начинают звонить, – рассказывает Сафиулин. – Если он заходил якобы на сайт «Газпрома», ему начинают звонить от имени «псевдоГазпрома», если на сайт лже-ВТБ, то «лже-ВТБ»… Схема стандартная: «Мы – партнеры «Газпрома»/ВТБ/ТинькоффБанка/и т.д.. Как правило, представляются от имени какой-нибудь иностранной консультационной компании, название которой человек теоретически может найти в интернете (но на самом деле, конечно же, не имеют отношения ни к какой зарегистрированной фирме). И начинают подталкивать попавшего в сети клиента к открытию брокерского счета. Надо ли говорить, что речь идет о черном брокере?
При этом клиенту «гарантируют» (само собой только на словах), что это – деньги исключительно клиента, что сами они не имеют к ним никакого отношения, что просто будут давать советы: что покупать и когда... За ваше будущее финансовое счастье они попросят всего лишь 10% от прибыли. Это самая распространенная обманка. В реальности деньги они никуда не размещают – ни на какую западную платформу, ни в виртуальные акции, которые нигде не зарегистрированы, кроме как в «личном кабинете» клиента на сервере мошенников., Все деньги, которые они с него тянут «на приобретение» все «новых и новых» акций, которые «утроят» доход, естественно, идут непосредственно в их карманы (все, а вовсе не 10% от прибыли!).
– А если обещают не помочь «заработать», а какие-то социальные блага? Подобно последней разводке – о кусочке народного достояния.
– Все равно просят открыть счет: ведь деньги, которые человек якобы получит, надо будет куда-то перевести. Дальше «появляются» акции – типа тот же «Газпром» дарит их вам. Ну а раз есть одна-две акции, нужно развивать успех, уже самому приобретать «выгодные» ценные бумаги... Для этого нужно вкладывать собственные средства, управлять которыми будет «солидный брокер», которого клиенту насоветуют мошенники, держащие его на крючке. Ну а дальше – все та же схема, которую я описал выше.
Также нельзя забывать о возможности потери денег, если вы сообщите мошенникам реквизиты своего карточного счета.
Полезный совет.
– Сейчас много объявлений: «поможем вернуть деньги», – предостерегает Сафиулин. – Советую четко помнить: вернуть деньги от мошенников может правоохранительная система, исключительно по вашему заявлению в полицию.
Постарайтесь не попасть в лапы интернет-мошенников, которые убеждают пострадавших от других жуликов граждан: «Мы видим, ваши деньги лежат в одном кипрском (индийском и пр.) банке. Мы готовы вам их вернуть, но надо открыть криптокошелек. А чтобы его открыть, нужно внести 300 $ на определенный счет»... Потом они обязательно скажут: «Чтобы вернуть все деньги, нужно доплатить». И так далее.
В исключительных случаях срабатывает чарджбэк. Тут все законно, без мошенничества, но эта технология срабатывает крайне редко. И возврат денег – это, как правило, не заслуга юридических компаний… Услуга бесплатная, если вы сами обращаетесь в банк. И очень дорогая, если заявление подает юрист от имени пострадавшего. А результат один и тот же: в большинстве случаев люди получают отказ.
Поэтому лучше не покупаться на красивые посулы мошенников. Анализируйте и проверяйте информацию из открытых источников, не принимая решение сразу, вы выиграете для себя время, а жуликам это резко снизит вероятность успешного обмана. Проявите бдительность и ещё раз бдительность, чтобы потом не кусать локти.
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