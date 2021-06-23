Новый вид разводки: мошенники от имени премьера Мишустина пообещали россиянам по «кусочку газа»

Давние знакомые

– Что происходит дальше – после того, как ловушка захлопывается?

– Если человек откликается на объявление о новой финансовой платформе, он заполняет анкету, оставляет свои координаты. И ему начинают звонить, – рассказывает Сафиулин. – Если он заходил якобы на сайт «Газпрома», ему начинают звонить от имени «псевдоГазпрома», если на сайт лже-ВТБ, то «лже-ВТБ»… Схема стандартная: «Мы – партнеры «Газпрома»/ВТБ/ТинькоффБанка/и т.д.. Как правило, представляются от имени какой-нибудь иностранной консультационной компании, название которой человек теоретически может найти в интернете (но на самом деле, конечно же, не имеют отношения ни к какой зарегистрированной фирме). И начинают подталкивать попавшего в сети клиента к открытию брокерского счета. Надо ли говорить, что речь идет о черном брокере?

При этом клиенту «гарантируют» (само собой только на словах), что это – деньги исключительно клиента, что сами они не имеют к ним никакого отношения, что просто будут давать советы: что покупать и когда... За ваше будущее финансовое счастье они попросят всего лишь 10% от прибыли. Это самая распространенная обманка. В реальности деньги они никуда не размещают – ни на какую западную платформу, ни в виртуальные акции, которые нигде не зарегистрированы, кроме как в «личном кабинете» клиента на сервере мошенников., Все деньги, которые они с него тянут «на приобретение» все «новых и новых» акций, которые «утроят» доход, естественно, идут непосредственно в их карманы (все, а вовсе не 10% от прибыли!).

– А если обещают не помочь «заработать», а какие-то социальные блага? Подобно последней разводке – о кусочке народного достояния.

– Все равно просят открыть счет: ведь деньги, которые человек якобы получит, надо будет куда-то перевести. Дальше «появляются» акции – типа тот же «Газпром» дарит их вам. Ну а раз есть одна-две акции, нужно развивать успех, уже самому приобретать «выгодные» ценные бумаги... Для этого нужно вкладывать собственные средства, управлять которыми будет «солидный брокер», которого клиенту насоветуют мошенники, держащие его на крючке. Ну а дальше – все та же схема, которую я описал выше.

Также нельзя забывать о возможности потери денег, если вы сообщите мошенникам реквизиты своего карточного счета.