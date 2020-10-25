Вчера, в 23:26

"Чей сынок будет заниматься самолётостроением?" В сети взбешены инициативой Минпромторга

Ведомство разработало план по восстановлению авиастроения с привлечением 1,6 трлн рублей из ФНБ

Фото: Global Look Press

Минпромторг решил похвастать новым планом о том, как в 2021-2030 годы создать конкурентоспособную продукцию авиационной промышленности. Для этого нужно «всего лишь» 1,84 трлн рублей, из которых 244 млрд – из средств федерального бюджета, а ещё 1,6 трлн из Фонда национального благосостояния, который остался запечатанным во время пандемии, когда россияне так надеялись на помощь государства.

Речь в плане идёт о производстве 735 новых гражданских самолётов: Ил-114, МС-21 и ЛМС-901 «Байкал». Это также касается Sukhoi Superjet 100, L-410 и пяти типов вертолётов. Программа предполагает, что уже к концу 2022-го выпуск МС-21 составит 36 самолётов в год и начнутся серийные поставки. Ещё через год планируется сертификация МС-21 в EASA. А в декабре 2027-го «Иркут» должен поставить 120 воздушных судов и производить по 72 самолёта в год.

В Минпромторге надеются, что этот план обеспечит закупку российской авиатехники авиакомпаниями с госучастием и поднимет загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий отрасли до 80-90 процентов, сообщает «Коммерсант».

Но все, что касается Фонда национального благосостояния и выдёргивания средств из него, после пандемии вызывает у россиян особую взбешённость. И объяснять почему, наверное, не нужно. Вот и в восстановление самолётостроения никто особо не верит, зато люди верят в то, что эти средства будут технично распилены и разворованы.

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«Как удобно! Сначала распродать самолётостроение, теперь с населения снять налоги и ввалить в растащенное, чтобы снова нагреться. Самолётов-то всё равно не будет, МС и Суперджет тому доказательство», – раздражён россиянин.

«Правильно, нужно рвать сейчас, пока хоть что-то ещё есть в Фонде национального благосостояния. А то один фиг, деньги уйдут всяким друзьям президента», – поддерживает предыдущего комментатора следующий.

«Поздно пить «Боржоми», когда печень посажена», – намекает москвич, что не нужно уже пытаться вернуть то, что утрачено.

«Минпромторг запросили, как развивать авиацию, мол, должна быть программа развития, они и настрочили план, что нужно, что бы на госзаводах развивать авиацию. В то, что такие деньги дадут и вообще это перспективный путь, думаю, и сам Минпромторг не верит. Спросили программу – держите программу, за 20 млрд – стоимость одного-пары Боингов ничего не сделаешь, нужно 1,5 триллиона. На такие деньги понятное дело государство не решится. К тому же программа не про развитие, а про отечественное производство обычных самолётов без новых идей», – считает, что это просто пшик читатель.

«Боинг» в США тоже строит пассажирские самолёты за деньги бюджета? Пока у нас что-то создадут, оно уже устареет и никому не будет нужно. Авиапромом правят дети чиновников», – считает россиянин.
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«Скажите, а до этого кто-нибудь спросил с Погосяна и ко за эффективность вбуханных миллиардов в Суперджет?» – на всякий случай уточняет пенсионер.

«В Советском Союзе было мощное военное и гражданское самолётостроение, на уровне лучших мировых стандартов. Военное самолётостроение сохранилось, а гражданское уничтожили. В 2000-е годы, когда повысилась цена на нефть, в бюджете появились средства, которые вполне позволяли возродить гражданское самолётостроение. Но сделано это не было, зато по всему миру появились виллы, роскошные квартиры и яхты российских нуворишей, из числа чиновников и олигархов», – объясняет где деньги лежат читатель.

«Заградпошлины для автомобилей давно ввели. Плюс утилизационные сборы и т. д. Отечественный автопром сильно пошёл на лад?» – объясняет, почему ничего работать не будет инженер.

«Хорошо было бы, если бы эти деньги взяли не из экономики, а сократили бы чиновников. 100 высших чиновников за 2020 год повысили свои доходы на 20%, а доход 80% беднейших упал на 3,5%», – предлагает россиянин.

«Так чей сынок будет заниматься этим?» – задаёт риторический вопрос читатель.

«Вообще, заявление Минпромторга впечатляет, конечно. Но люди там работающие, понимают, ИЗ ЧЕГО собираются строить самолёты и поднимать авиапромышленность? Для начала, надо снова научиться делать комплектующие для авиастроительства, а уж потом вести речь о самолётах в таком количестве. Иначе это может закончиться только очередным "прожектом", с сопутствующим ему крупным воровством», – предполагает москвич.

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