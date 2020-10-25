"Чей сынок будет заниматься самолётостроением?" В сети взбешены инициативой Минпромторга

Минпромторг решил похвастать новым планом о том, как в 2021-2030 годы создать конкурентоспособную продукцию авиационной промышленности. Для этого нужно «всего лишь» 1,84 трлн рублей, из которых 244 млрд – из средств федерального бюджета, а ещё 1,6 трлн из Фонда национального благосостояния, который остался запечатанным во время пандемии, когда россияне так надеялись на помощь государства.

Речь в плане идёт о производстве 735 новых гражданских самолётов: Ил-114, МС-21 и ЛМС-901 «Байкал». Это также касается Sukhoi Superjet 100, L-410 и пяти типов вертолётов. Программа предполагает, что уже к концу 2022-го выпуск МС-21 составит 36 самолётов в год и начнутся серийные поставки. Ещё через год планируется сертификация МС-21 в EASA. А в декабре 2027-го «Иркут» должен поставить 120 воздушных судов и производить по 72 самолёта в год.

В Минпромторге надеются, что этот план обеспечит закупку российской авиатехники авиакомпаниями с госучастием и поднимет загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий отрасли до 80-90 процентов, сообщает «Коммерсант».

Но все, что касается Фонда национального благосостояния и выдёргивания средств из него, после пандемии вызывает у россиян особую взбешённость. И объяснять почему, наверное, не нужно. Вот и в восстановление самолётостроения никто особо не верит, зато люди верят в то, что эти средства будут технично распилены и разворованы.