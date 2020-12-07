Начало выпуска SSJ-100 с почти полной заменой компонентов намечено на 2024 год

В самолете Sukhoi Superjet New (SSJ New), новой версии ближнемагистрального лайнера SSJ-100, планируют заменить 97% импортных комплектующих.

Предполагается, что двигатель, который использовался в Sukhoi Superjet 100, заменят на ПД-8 полностью российского производства. Также будут заменены практически все компоненты бортового оборудования и агрегаты, пишет «РИА Новости».

В госкорпорации рассчитывают, что импортозамещенная версия SSJ-100 начнет выпускаться в 2024 году. Сертификация ПД-8 намечена на 2023-й.

«Наши комплектующие будут дешевле, чем импортные, и, соответственно, самолет будет дешевле», – отметил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, подчеркнув, что стоимость обновленной версии самолета будет ниже, чем 120–130 миллиардов рублей, о которых писали СМИ.

По словам главы «Ростеха», в ближайшие несколько лет в распоряжение российских авиакомпаний поступят 59 лайнеров SSJ100. Пять из них получит «Аэрофлот», две – компания «Азимут». Одно воздушное судно достанется Red Wings.

Между тем стало известно, что семьи жертв авиакатастрофы SSJ-100, которая произошла в Шереметьево 5 мая 2019 года, подали в суд Парижа на производителей комплектующих самолета, сообщает «Коммерсантъ». Среди ответчиков пять французских, немецкая и американская компании, а также «Аэрофлот». По словам представителей истцов, «в результате проведенного исследования было выявлено, что причиной катастрофы стало несоответствие самолета нормам летной годности по молниезащите».