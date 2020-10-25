Автомобильная промышленность получит пять миллиардов в качестве поддержки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому российская промышленность получит пять миллиардов в порядке поддержки. Большая часть выплат будет касаться автомобилестроения, пишет News.ru.

Среди потенциальных реципиентов перечисляются не только производители легковых авто, но и сельскохозяйственного транспорта и энергетического машиностроения. Это позволит производствам обеспечить поставки продукции на сумму не менее 45 миллиардов рублей.

На три миллиарда планируют увеличить спрос на буровое оборудование путем компенсации предприятиям запроса на утилизацию старых бурильных машин. На эту компенсацию из казны выделят 600 миллионов рублей.