В прошлую субботу, в 17:13

"Ужас, что происходит?" россияне в панике от статистики коронавируса в стране

По данным оперштаба, за сутки в России умерло 752 человека с диагнозом COVID-19, что стало рекордом за всю пандемию

Фото: Global Look Press

Несмотря на заявления главы Роспотребнадзора Поповой и мэра Москвы Собянина о том, что темпы вакцинации пошли вверх, а ситуация в целом начала стабилизироваться, эта самая ситуация, похоже, еще далека от того состояния, в котором можно было бы облегченно выдохнуть. Так, за минувшие сутки в России был зафиксирован рекорд смертности от коронавируса за весь период пандемии.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания, за прошедшие 24 часа в стране скончались 752 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, что является самым высоким показателем за все время с самого начала пандемии. Наибольшее количество умерших в Москве – 108 человек, не отстает и Северная Столица – 102 жертвы вируса. Примечательно, что предыдущий рекорд был зафиксирован всего несколько дней тому назад – 7 июля, когда от коронавируса умерли 737 человек.

Что же касается новых случаев заражения, то их в целом по стране за отчетный период выявлено свыше 25 тысяч (25 082 новых пациента), что почти на 700 человек меньше, чем днем ранее. При этом в сравнении с прошлыми периодами заметно снизилось число тех, кто переносит болезнь без симптомов и прочих клинических проявлений – сегодня таковых всего 12,5%.

На этих новостях россияне в социальных сетях даже не скрывают недовольства, раздражения и откровенно панических настроений. Многие обвиняют в усугублении ситуации Минздрав и партию власти, другие продолжают настаивать на том, что «угроза преувеличена», третьи обращают внимание на неожиданную активизацию в летнюю жару, есть и те, кто напоминает, что в стране полным ходом идет вакцинация, при этом статистика продолжает расти.

«Минздав под суд! И всех единороссов следом!»;

«Надо покидать города, рассадники заразы... Спасение возможно, только в деревне»;

«Если много заболевших, то почему не объявят эпидемию? А если мало, то зачем об этом трезвонить?»;

«В прошлом году, когда Конституцию меняли, вирус боялся высокой температуры воздуха и солнца. Теперь он об этом забыл?»;

«Разучилась лечить! Минздрав все под корень срубил!»;

«Попова же сказала, что ситуация стабилизировалась, это как с ценой на бензин?»;

«Вакцинация не помогает. Походу»;

«Ужас, что происходит в России?»;

«Ежедневно читаю, что побит рекорд по смертности. Ежедневно, Карл! Там ещё живые остались?» – пишут пользователи социальных сетей.

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