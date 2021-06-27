В прошлую субботу, в 15:57

"Смените тон": политолог осадил Симоньян, потребовавшую увольнять за слухи о вакцине

Максим Жаров предложив журналистке задуматься над тем, как ее высказывания влияют на восприятие вакцины в обществе

Фото: скриншот с Youtube

Отсутствие внятной, тактичной и профессионально организованной разъяснительной работы с населением – вот главная причина текущей неудачной кампании иммунизации населения России и борьбы с коронавирусом. Причем об этом властям не намекают, а откровенно говорят даже те эксперты, которых принято относить к лагерю лояльных к Кремлю и его карманным «лидерам мнений».

Но федеральный центр напрочь отказывается замечать проблему и одергивать тех, кто, похоже, давно заигрался в «крестовый поход» против невакцинированных. А потому власти продолжают откровенно давить на граждан, запугивая в лучшем случае последствиями, а в худшем – увольнением и ущемлением в гражданских правах. Отсюда и масса слухов, домыслов и откровенных конспирологических теорий в обществе, вынуждающих огромную долю населения откровенно бояться вакцины.

Отсюда, к слову, и истории из числа тех, что недавно рассказала главред RT Маргарита Симоньян. А поделилась она историей о медсестре из Адлера, которая убеждала ее мать в том, что в больницах «лежат поголовно вакцинированные», хотя сама медработница, по словам той же Симоньян, даже не является сотрудницей одной из клиник, а работает в обычной лаборатории, распространяя подобные слухи. Возмущению журналистки не было предела, она даже потребовала «что-то с этим сделать». Более того, даже предложила решение: взять и устроить показательную порку в виде увольнения нескольких таких медработников в регионе, запретив им в будущем заниматься медицинской деятельностью.

На то, что Симоньян, как и ее вышестоящее медийное и политическое начальство, наступает на те же грабли, сразу же обратил внимание известный российский политолог Максим Жаров, предложив журналистке и ее «соратникам» для начала «сменить тон», а после задуматься над тем, как их поведение влияет на восприятие вакцины в обществе в целом.

«Классический пример того, как агитпроп стреляет себе же в голову, гоняя антипрививочников. Призывы к увольнению медицинских работников, которые не верят в «спасительную вакцину» – это самое худшее, что только можно себе представить. Если даже в рядах уважаемых медицинских аксакалов отсутствует единое мнение об эффективности вакцин, что уж говорить о младшем и среднем медицинском персонале, в рядах которых порой процветают откровенные конспирологические теории.

А ведь повысившаяся популярность конспирологии в обществе спровоцирована агрессивной вакциноистерией – теперь это стало верным признаком того, что аргументы сторонников вакцинации для их целевой аудитории уже неубедительны. Поэтому начните с себя и, в первую очередь, смените тон в обращении с целевой аудиторией», – пишет Жаров в своем авторском Telegram-канале.

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