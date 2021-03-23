"Какой стыд": россиянам не понравилось хвастовство Собянина показателями по вакцинации

Похоже, что меры, предпринимаемые столичными властями для организации «добровольно-принудительной» (по крайней мере, так её прозвали в народе) вакцинации населения, начинают приносить свои плоды. Более того, столичный градоначальник Сергей Собянин теперь получил возможность похвастать «астрономическими» цифрами по иммунизации в городе.

Так, за минувшие сутки прививку от коронавируса в городе получили 105 тысяч человек, о чем бодро поспешил рапортовать Сергей Семёнович во время открытия нового центра вакцинации в Лужниках.

– Это астрономический показатель. Разумеется, это требует от нас введения в строй дополнительных мощностей. Совсем недавно мы протестировали вакцинацию мигрантов, открыв два пункта суммарной мощностью порядка 4000 человек в сутки, но и этого оказалось мало, поэтому услуга остаётся очень востребованной, – заявил мэр Москвы.

Расхвалил мэр и новый центр в Лужниках, отметив, что его мощность составит порядка 15 000 человек в сутки, что сделает его одним из крупнейших в мире.