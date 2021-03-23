"Какой стыд": россиянам не понравилось хвастовство Собянина показателями по вакцинации
Люди уверены, что достичь подобных результатов властям удалось лишь путём откровенного запугивания
Похоже, что меры, предпринимаемые столичными властями для организации «добровольно-принудительной» (по крайней мере, так её прозвали в народе) вакцинации населения, начинают приносить свои плоды. Более того, столичный градоначальник Сергей Собянин теперь получил возможность похвастать «астрономическими» цифрами по иммунизации в городе.
Так, за минувшие сутки прививку от коронавируса в городе получили 105 тысяч человек, о чем бодро поспешил рапортовать Сергей Семёнович во время открытия нового центра вакцинации в Лужниках.
– Это астрономический показатель. Разумеется, это требует от нас введения в строй дополнительных мощностей. Совсем недавно мы протестировали вакцинацию мигрантов, открыв два пункта суммарной мощностью порядка 4000 человек в сутки, но и этого оказалось мало, поэтому услуга остаётся очень востребованной, – заявил мэр Москвы.
Расхвалил мэр и новый центр в Лужниках, отметив, что его мощность составит порядка 15 000 человек в сутки, что сделает его одним из крупнейших в мире.
Впрочем, простые россияне эти победные реляции главы московской администрации восприняли как личный вызов и издёвку. В комментариях в социальных сетях пользователи пишут, что достичь подобных результатов городским властям удалось лишь путём откровенного запугивания и принуждения граждан к вакцинации под угрозой увольнения с работы. А в адрес мэра, и вовсе, потоком льются далеко не самые приятные эпитеты.
«Какой стыд, запугать людей единственным, что у них осталось – работой, – и радоваться этому».
«Если под страхом увольнения, то самое оно. Добровольно же. Сами захотели не увольняться».
«Так ещё расстрелом если угрожать начать, то народ конечно прибежит…»
«Нашли рычаги манипуляции, у людей кредиты, ипотеки и под угрозой лишения заработка, путём увольнения и отстранения, давят и вынуждают».
«Люди не хотят делать, им угрожают зарплатами и увольнениями. Путинская Россия! Как всегда все справедливо и честно».
«А если расстрел ввести, то темпы и вовсе взлетят».
«Сделали, заставили вот цифры такие».
«Астрономический Собянин».
«Так ещё расстрелом если угрожать начать, то народ конечно прибежит…» – пишут россияне.
Рубрика: Общество