"Как и следовало ожидать": Гусий спрогнозировал сроки обязательной вакцинации для всех россиян
Отныне правительство ставит, по мнению журналиста, задачу достичь уровня коллективного иммунитета не ниже 80-90%
Первые попытки ввести обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг и транспорта, предпринятые властями Москвы, были встречены многими в штыки и названы откровенным закручиванием гаек. Однако спустя какое-то время общественный резонанс от этого решения постепенно улёгся, а общественность перестала остро реагировать на поступающие сообщения о том, что примеру столицы один за другим следуют российские регионы.
Между тем, критика властей, прибегающих к довольно жёстким мерам для борьбы с пандемией, не утихает. Более того, с недавних пор у наиболее ярых критиков появилась новая тема для дискуссии.
Так, глава российского правительства Михаил Мишустин выступил с заявлением, согласно которому регионам рекомендовано обеспечить неукоснительное соблюдение коронавирусных ограничений. Соответствующее распоряжение премьера уже опубликовано на сайте Кабинета Министров.
По словам Мишустина, рекомендации по борьбе с коронавирусом отныне распространяются и на проведение массовых мероприятий. Более того, премьер поручил вице-премьеру Голиковой, главе Роспотребнадзора Поповой и главе Минздрава Мурашко обеспечить контроль за выполнением указанных рекомендаций.
Наконец, премьер поручил добиться повышения коллективного иммунитета к вирусу на уровне не ниже 80-90%, хотя ещё недавно в Кремле рассказывали о том, что для формирования коллективного иммунитета в стране потребуется вакцинировать около 60% взрослого населения России.
Разумеется, что на этих новостях сразу же появилась масса новых опасений. Эксперты, к примеру, отмечают, что добиться столь высоких показателей по вакцинации власти смогут лишь путём введения ещё более жёстких ограничений для непривитых граждан и повсеместным применением механизмов обязательной вакцинации.
Похожее мнение, к примеру, озвучил российский журналист Андрей Гусий, по мнению которого при сохранении текущей тенденции уже осенью в России могут объявить обязательную вакцинацию для всех.
«Михаил Мишустин дал поручение обновить модель вакцинации от коронавируса в России. Отныне правительство ставит задачу достичь уровня коллективного иммунитета не ниже 80-90%, – пишет Гусий в своём авторском телеграм-канале.
Цепочка событий здесь понятна. Сначала следует заявление о необходимости достичь уровня в 60% вакцинированных. Все вокруг пошумели, однако власти выждали, и вроде как стерпелось. Позднее начинаются манёвры с обязательной вакцинацией с угрозой увольнения. Здесь всё сработало по такому же сценарию. Далее последовали ограничения для невакцинированных, в том числе для туристов, введение QR-кодов и прочего. И в этом случае стерпелось.
Как и следовало ожидать, уже к осени мы придём к решению об обязательной вакцинации для всех».
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