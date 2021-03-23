"Как и следовало ожидать": Гусий спрогнозировал сроки обязательной вакцинации для всех россиян

Первые попытки ввести обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг и транспорта, предпринятые властями Москвы, были встречены многими в штыки и названы откровенным закручиванием гаек. Однако спустя какое-то время общественный резонанс от этого решения постепенно улёгся, а общественность перестала остро реагировать на поступающие сообщения о том, что примеру столицы один за другим следуют российские регионы.

Между тем, критика властей, прибегающих к довольно жёстким мерам для борьбы с пандемией, не утихает. Более того, с недавних пор у наиболее ярых критиков появилась новая тема для дискуссии.

Так, глава российского правительства Михаил Мишустин выступил с заявлением, согласно которому регионам рекомендовано обеспечить неукоснительное соблюдение коронавирусных ограничений. Соответствующее распоряжение премьера уже опубликовано на сайте Кабинета Министров.

По словам Мишустина, рекомендации по борьбе с коронавирусом отныне распространяются и на проведение массовых мероприятий. Более того, премьер поручил вице-премьеру Голиковой, главе Роспотребнадзора Поповой и главе Минздрава Мурашко обеспечить контроль за выполнением указанных рекомендаций.

Наконец, премьер поручил добиться повышения коллективного иммунитета к вирусу на уровне не ниже 80-90%, хотя ещё недавно в Кремле рассказывали о том, что для формирования коллективного иммунитета в стране потребуется вакцинировать около 60% взрослого населения России.