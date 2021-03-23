"Готовьтесь, друзья": депутат Госдумы рассказал о странном "коронавирусном" плане властей
Парламентарий убеждён, что россиянам пора готовиться к новым попыткам властей запугать население и вынудить вакцинироваться
Борьба с коронавирусом в России – особенное явление. Ведь даже ответственных за принятие тех или иных решений во власти, похоже, нет, а потому на всех её уровнях за новые идеи, вызывающие серьёзное раздражение у населения, постоянно пытаются перевести «стрелки».
Так, к примеру, недавно попытались поступить столичные власти, когда заместитель Собянина Анастасия Ракова заявила, что все «ковидные» решения московская администрация принимала при «сотрудничестве с федеральным центром».
Между тем, напряжение в обществе растёт, недовольство граждан из-за неоднозначных инициатив на местах бьёт через край, а Кремль продолжает делать вид, что ничего особенно не происходит, а все попытки чиновников принудить граждан к вакцинации таковыми не являются.
Отдельные вопросы вызывает пропаганда вакцинации на всех без исключения уровнях, как федеральном, так и местном. Многочисленные ведомства, так или иначе причастные к борьбе с пандемией, делают экспертные заявления, многие из которых прямо или косвенно противоречат друг другу. Разумеется, всё это только усиливает недоверие к властям и точно не способствует прибавлению в лагере тех, кто готов довериться программе вакцинации.
Не так давно в СМИ выступили заместитель главы центра имени Гамалеи (того самого разработчика первой в мире российской вакцины) Денис Логунов и вице-президент «Сколтеха» Михаил Гельфанд. Оба эксперта озвучили заявления, которые выгодны адептам массовой обязательной вакцинации, ведь от принятия этого решения страну отделяет последний фактор – резкое неприятие общества.
Так, Логунов назвал невакцинированных граждан «буферной зоной, в которой активно циркулирует вирус, имея все условия для эволюции, после чего перекидывается на вакцинированных». Ещё дальше пошёл его коллега Гельфанд, назвавший непривитых граждан «биореактором для возникновения новых опасных штаммов вируса».
Как отметил российский депутат Вячеслав Лысаков, все эти заявления прозвучали на фоне появления весьма красноречивой статистики, согласно которой сегодня почти половину заболевших составляют именно вакцинированные граждане. И скрыть эти данные уже просто не получается, а потому приходится искать виноватых.
Более того, парламентарий убеждён, что россиянам пора готовиться к новым попыткам властей запугать население последствиями и вынудить согласиться на вакцинацию. И этот странный «коронавирусный» план властей, считает он, обернётся новой информационной кампанией, чем-то напоминающей попытку промыть мозги.
«Готовьтесь, друзья, к очередным психическим атакам, в виде новых устрашающих теорий. Об этом уже пишут наши коллеги. Утверждения московского департамента здравоохранения, который пустился во все тяжкие и начал выдавать скорее пропагандистские, чем научные рекомендации своих внештатных специалистов, уже откровенно противоречат зачаткам здравого смысла.
Тем более что этот здравый смысл не так давно проклюнулся в недрах Минздрава России, заявившего, что пока до конца неизвестно, насколько эффективна вакцина в защите от заражения Covid-19 и помогает предотвратить его передачу между людьми. Зато столичный департамент знает всё и даже больше.
На фоне всего этого штатные пропагандисты, а также те, кто занимается всем этим просто из любви к искусству, уже развернули новую кампанию мозгоправства», – пишет Лысаков в своём авторском телеграм-канале.
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Рубрика: Общество