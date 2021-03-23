"Готовьтесь, друзья": депутат Госдумы рассказал о странном "коронавирусном" плане властей

Борьба с коронавирусом в России – особенное явление. Ведь даже ответственных за принятие тех или иных решений во власти, похоже, нет, а потому на всех её уровнях за новые идеи, вызывающие серьёзное раздражение у населения, постоянно пытаются перевести «стрелки».

Так, к примеру, недавно попытались поступить столичные власти, когда заместитель Собянина Анастасия Ракова заявила, что все «ковидные» решения московская администрация принимала при «сотрудничестве с федеральным центром».

Между тем, напряжение в обществе растёт, недовольство граждан из-за неоднозначных инициатив на местах бьёт через край, а Кремль продолжает делать вид, что ничего особенно не происходит, а все попытки чиновников принудить граждан к вакцинации таковыми не являются.

Отдельные вопросы вызывает пропаганда вакцинации на всех без исключения уровнях, как федеральном, так и местном. Многочисленные ведомства, так или иначе причастные к борьбе с пандемией, делают экспертные заявления, многие из которых прямо или косвенно противоречат друг другу. Разумеется, всё это только усиливает недоверие к властям и точно не способствует прибавлению в лагере тех, кто готов довериться программе вакцинации.

Не так давно в СМИ выступили заместитель главы центра имени Гамалеи (того самого разработчика первой в мире российской вакцины) Денис Логунов и вице-президент «Сколтеха» Михаил Гельфанд. Оба эксперта озвучили заявления, которые выгодны адептам массовой обязательной вакцинации, ведь от принятия этого решения страну отделяет последний фактор – резкое неприятие общества.