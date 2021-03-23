Почему врачи отговаривают вакцинироваться от COVID-19

Врачи рассказали, почему некоторые их коллеги выступают против вакцинации от COVID-19 и отговаривают пациентов. Об этом пишет телеканал «Дождь».

По словам нейрохирурга и главы нейрохирургического отделения Университетской клиники МГУ им. Ломоносова Алексея Кащеева, среди тех, кто отговаривает вакцинироваться, иногда встречаются убежденные антипрививочники, такие люди есть и в медицинской среде.

«Есть суждения, которым сложнее и которым проще доверять. Меня часто спрашивают, нужно ли прививаться, и когда ты объясняешь долго, это порождает сомнения, а если ответить, что конечно, не нужно, это воспринимается проще и транслируется быстрее», — заявил он.

Педиатр Сергей Бутрий считает, что врачи, которые выступают за вакцинацию, чаще выглядят для пациентов бездумными исполнителями, которым необходимо лишь поставить галочку. А тот врач, который начинает говорить о неизученности и недоказанности вакцины, воспринимается как свой парень, имеющий индивидуальный подход, из-за чего к нему появляется более доверительное отношение. «Именно первый врач, с моей точки зрения, заботится о пациенте гораздо больше, а второй — лишь дешевый манипулятор», — отметил Бутрий.

По мнению врача-хирурга больницы Пущинского научного центра РАН Марии Навид, негативное отношение к вакцинации складывается у врачей из-за личного опыта, потому что они видят слишком много больных с осложнениями. «Я думаю, что может быть еще какой-то негативный личный опыт. Мне кажется, врачи просто видят осложнения, которые не видят другие — у одного сегодня температура, у другого завтра еще что-то. Понятно, что побочных эффектов у вакцин не очень много, но они есть. И возможно, у врачей, которые с пациентами работают, это откладывается — они же не видят общую статистику в своей небольшой больнице».

По данным опроса, проведенного в августе 2020 года, когда вакцину Sputnik V только зарегистрировали, больше половины врачей не были готовы привиться. 66% опрошенных объяснили это недостатком данных о эффективности вакцины, а 48% врачей смутило то, как быстро удалось создать такой препарат. К июню 2021 года эта ситуация немного улучшилась и не готовыми к прививке оказались 34% врачей. При этом среди отказавшихся есть и те, кто работал в ковидных госпиталях.