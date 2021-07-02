Уколы через полгода, на антитела не смотреть

Мы в режиме экстренной вакцинации

- Здравствуйте, нас интересует информация о том, на какой срок хватает антител после вакцины «Спутник V», когда она, а также другие вакцины перестают работать.

- На прошлой неделе были опубликованы методические рекомендации по вакцинации. Туда включены рекомендации по повторной вакцинации и уже переболевших ранее, и тех, кто вакцинировался, но к данному моменту уже прошло полгода с момента вакцинации. По рекомендации ВОЗ, так как мы сейчас находимся в периоде пандемии, в таком экстренном режиме, нашими специалистами было принято решение включить в рекомендации шаг повторной вакцинации в полгода. Как только будет сформирован коллективный иммунитет, тогда будет рекомендована вакцинация с шагом один год. Измерения уровня антител после вакцинации, повторной вакцинации и вакцинации после болезни не требуется. Основной ориентир – период полгода или год.

- То есть сейчас такая установка, что антитела после прививки не нужно измерять в принципе – ни на один белок, ни на другой?

- Нет, не нужно.

- А как же тогда понять, что вакцина действует или не действует?

- В клинических испытаниях доказано, что вакцина эффективна и безопасна. Вот в вашем окружении детям наверняка делают прививки. Никому же никогда не приходило в голову после прививки от кори делать ребёнку тест на антитела. Потому что его прививали вакциной, которая доказала безопасность и эффективность. Здесь то же самое.

- Да, конечно. Но здесь вакцина новая. И многих уже приучили следить за уровнем антител. Я правильно вас понял, что теперь позиция такая: уровень антител – не основание для того, чтобы делать вывод о том, работает или не работает вакцина?

- Само по себе наличие антител говорит о том, что вакцина работает. Но никаких референсных значений по уровню нет. Нельзя говорить, что вот этот уровень достаточный, а этот недостаточный. И по данным Всемирной организации здравоохранения, на уровне мирового сообщества, эти уровни пока не определены. К тому же антитела это только один из способов увидеть иммунный ответ. Этот ответ гораздо сложнее, чем то, что можно измерить тестом на антитела.

- А откуда тогда этот шаг в полгода?

- Посмотрите, это есть и в релизе. Исходя в том числе и из рекомендаций ВОЗ.

- Но вакцины-то в мире разные и действуют по-разному. Полгода – общая рекомендация по планете?

- Ну полгода это не общая по планете. Общее по планете – режимы экстренной вакцинации и рутинной. Рутинная наступает после того, как достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета.

- Для тех, кто прививался «Спутником V», уже стартовала ревакцинация. Она проходит «Спутником лайт» - однокомпонентной вакциной?

- В этом материале есть рекомендации для повторной вакцинации тех, кто прививался ранее. Прививаться можно любым препаратом. В случае, если человек для ревакцинации выбирает между «Спутником V» и «Спутником лайт», рекомендован «Спутник лайт». А в принципе можно любым препаратом, исходя из тех показаний, которые есть в отношении каждого препарата, в его инструкции.

В пресс-службе нам также сказали, что на любые дополнительные вопросы готовы при необходимости ответить.

Полностью материал, названный «Временные методические рекомендации. Порядок проведения вакцинации взрослого населения против Covid-19», доступен здесь.