Уколы через полгода, на антитела не смотреть
Sobesednik.Ru спросил в Минздраве, почему срок действия вакцины «Спутник V» оказался коротким
Министерству здравоохранения, да и в целом государству тяжело даётся вакцинация населения. На фоне того, как она превратилась в добровольно-принудительную, разработчики самой популярной вакцины «Спутник V» и чиновники от медицины не спешат или не успевают объяснять свои действия. Сам вирус мутирует, усложняя жизнь учёным, которых подозревают во всех грехах вплоть до «чипирования» населения.
Чтобы получить ответы на вопросы, которые возникают у россиян (по крайней мере, у дисциплинированно прививающихся), Sobesednik.Ru обратился сначала в центр имени Гамалеи, разработавший «Спутник V». Примерно полгода назад, когда начиналась массовая вакцинация, руководство этого учреждения рассказывало, что контролирует уровень антител у своих сотрудников, и что этот уровень, спустя полгода после прививки (их прививали одними из первых в середине 2020 года), достаточный. Потом информировать об этом перестали. На вопрос, связано ли это с тем, что «Спутник», которому разработчики изначально прочили срок действия два года, оказался всего лишь полугодовым, нам не ответили. Заместитель директора центра Гамалеи Александр Ховаев, отвечающий за связи со СМИ, сообщил, что «в настоящее время мы не правомочны давать комментарии. Нужно обратиться в пресс-службу Минздрава России для согласования».
Минздрав с этим вопросом трясли уже не только мы, но и премьер-министр Мишустин, который ещё 17 июня распорядился «представить позицию» о «ревакцинации ранее вакцинированных граждан, включая указание сроков, в течение которых сохраняется действие вакцин после первоначальной вакцинации». Времени на раскачку не было, в результате Минздравом были приняты «Временные методические рекомендации» по вакцинации взрослого населения.
Мы попросили разъяснить основные моменты этого 50-страничного документа пресс-службу министерства. Один из сотрудников согласился, но попросил… не называть его персонально.
Мы в режиме экстренной вакцинации
- Здравствуйте, нас интересует информация о том, на какой срок хватает антител после вакцины «Спутник V», когда она, а также другие вакцины перестают работать.
- На прошлой неделе были опубликованы методические рекомендации по вакцинации. Туда включены рекомендации по повторной вакцинации и уже переболевших ранее, и тех, кто вакцинировался, но к данному моменту уже прошло полгода с момента вакцинации. По рекомендации ВОЗ, так как мы сейчас находимся в периоде пандемии, в таком экстренном режиме, нашими специалистами было принято решение включить в рекомендации шаг повторной вакцинации в полгода. Как только будет сформирован коллективный иммунитет, тогда будет рекомендована вакцинация с шагом один год. Измерения уровня антител после вакцинации, повторной вакцинации и вакцинации после болезни не требуется. Основной ориентир – период полгода или год.
- То есть сейчас такая установка, что антитела после прививки не нужно измерять в принципе – ни на один белок, ни на другой?
- Нет, не нужно.
- А как же тогда понять, что вакцина действует или не действует?
- В клинических испытаниях доказано, что вакцина эффективна и безопасна. Вот в вашем окружении детям наверняка делают прививки. Никому же никогда не приходило в голову после прививки от кори делать ребёнку тест на антитела. Потому что его прививали вакциной, которая доказала безопасность и эффективность. Здесь то же самое.
- Да, конечно. Но здесь вакцина новая. И многих уже приучили следить за уровнем антител. Я правильно вас понял, что теперь позиция такая: уровень антител – не основание для того, чтобы делать вывод о том, работает или не работает вакцина?
- Само по себе наличие антител говорит о том, что вакцина работает. Но никаких референсных значений по уровню нет. Нельзя говорить, что вот этот уровень достаточный, а этот недостаточный. И по данным Всемирной организации здравоохранения, на уровне мирового сообщества, эти уровни пока не определены. К тому же антитела это только один из способов увидеть иммунный ответ. Этот ответ гораздо сложнее, чем то, что можно измерить тестом на антитела.
- А откуда тогда этот шаг в полгода?
- Посмотрите, это есть и в релизе. Исходя в том числе и из рекомендаций ВОЗ.
- Но вакцины-то в мире разные и действуют по-разному. Полгода – общая рекомендация по планете?
- Ну полгода это не общая по планете. Общее по планете – режимы экстренной вакцинации и рутинной. Рутинная наступает после того, как достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета.
- Для тех, кто прививался «Спутником V», уже стартовала ревакцинация. Она проходит «Спутником лайт» - однокомпонентной вакциной?
- В этом материале есть рекомендации для повторной вакцинации тех, кто прививался ранее. Прививаться можно любым препаратом. В случае, если человек для ревакцинации выбирает между «Спутником V» и «Спутником лайт», рекомендован «Спутник лайт». А в принципе можно любым препаратом, исходя из тех показаний, которые есть в отношении каждого препарата, в его инструкции.
В пресс-службе нам также сказали, что на любые дополнительные вопросы готовы при необходимости ответить.
Полностью материал, названный «Временные методические рекомендации. Порядок проведения вакцинации взрослого населения против Covid-19», доступен здесь.
Теги: #Вакцина от коронавируса, #вакцинация, #ревакцинация, #антитела, #Спутник Лайт