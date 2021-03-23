В прошлую субботу, в 16:33

"Есть еще вопросы?" Андрей Медведев назвал главную причину нежелания граждан вакцинироваться

Телеведущий и депутат Мосгордумы рассказал историю, произошедшую с ним в одной из столичных поликлиник

Фото: Facebook

История главреда RT Маргариты Симоньян о медсестре из Адлера, распускающей слухи о том, что в сочинских больницах лежат сплошь и рядом вакцинированные, похоже, вызвала бурную реакцию, пусть не в обществе, так хотя бы в определенных профессиональных кругах.

И если критики напомнили журналистке о том, что она, предлагая показательно увольнять за такие разговоры, запрещая заниматься медицинской деятельностью в будущем, повторяет за центральной властью, перестаравшейся с давлением и тем самым вызвавшей бурное неприятие вакцины в отдельных слоях общества, то среди коллег по цеху Симоньян получила поддержку.

Согласиться с ней, к слову, решил журналист и ведущий ВГТРК, а также депутат Мосгордумы Андрей Медведев. Более того, Медведев в качестве примера привел похожую историю, произошедшую лично с ним в одной из столичных поликлиник, где врач заявил, что старается избежать вакцинации и никому не советует прививаться.

«В Москве ситуация точно такая же. Проходил в минувший вторник медицинскую комиссию, нужна была справка о том, что не лишен рассудка и хорошо вижу, и состоялся странный диалог с одним из врачей, который сидит в маске:

– Вы сами привились?

– Пока стараюсь избегать.

– Почему?

– Непонятно, что это за прививка такая, какие от нее последствия.

– И как вы собираетесь избежать вакцинации?

– Я пока не придумал, но вообще никому не советую вакцинироваться.

– Я уже привился, как волонтер. Год тому назад.

После этого наступила неловкая пауза. И это в Москве, в государственной поликлинике. Есть еще вопросы, почему люди не хотят вакцинироваться добровольно и никому не верят? У меня лично нет», – пишет Медведев в своем авторском Telegram-канале.

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