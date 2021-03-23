"Собянина еще не скоро получится остановить": Невзоров о действиях мэра Москвы

Развернутую российскими властями кампанию по массовой вакцинации населения от коронавируса сегодня не критикует только ленивый. И дело не столько в отсутствии у граждан выбора вакцин, попытках принудить людей к вакцинации под угрозой увольнения или невозможности отправиться на отдых и даже посетить любимый ресторан. Проблема заключается еще и в том, что данные по вакцинации, начиная со статистики, заканчивая показателями по эффективности применяемых препаратов, все время разные, словно их постоянно берут откуда-то из воздуха.

И если россиян эта ситуация откровенно раздражает, провоцируя тысячи гневных комментариев в социальных сетях, то эксперты над ней откровенно глумятся, подчеркивая, что российские власти в сложившихся условиях сами загнали себя в глухой угол, найти выход из которого будет чрезвычайно сложно. А если принимать во внимание тот факт, что через пару месяцев в стране должны состояться парламентские выборы, то ситуация для властей выглядит и вовсе – печальней некуда.

Особенно достается на этом фоне мэру Москвы Сергею Собянину, как самому ретивому передовику вакцинации. Причем, о его методах в этом контексте уже начинают слагать легенды и придумывать анекдоты. К примеру, известный российский журналист и публицист Александр Невзоров не так давно пошутил над стремлением столичного градоначальника вакцинировать все, что движется.

«Вакцинация в России выглядит точно так же, как и все в стране – бессмысленно и беспощадно. Более того, как я понимаю, Собянина еще не скоро получится остановить, он вошел в кураж и вполне может повторить судьбу того бычка, который, выполнив свой долг, принялся за агрономов и зоотехников.

Москвичам очень повезет, если Собянин никогда и ни при каких обстоятельствах не узнает о том, что существует такое устройство, как ветеринарный шприцеметатель, стреляющий примерно на 40 метров. Он газобаллонный с оптикой. Это такая специальная ветеринарная штука, но ее вполне могут использовать и на москвичах, устраивая на них сафари по ночам», – иронично отметил Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы».