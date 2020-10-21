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Народ на грани: СМИ рассказали о новом "ковидном" конфликте в Подмосковье

Доведённые до крайней точки отчаяния россияне уже начали срывать злость

Фото: стоп-кадр/телеграм-канал Mash

Правда, пока существующее в российском обществе напряжение бьёт преимущественно по обычным гражданам, а не по властям, как ожидали журналисты и политологи. И лишь июньский инцидент с атакой москвичей на приёмную «Единой России» выделяется на общем фоне случаев, вызывающих тревогу и недоумение одновременно.

Так, совсем недавно стало известно о том, что в Свердловской области ковид-диссиденты напали на пассажирку автобуса, требовавшую от них надеть медицинские маски, и вытолкали женщину из транспорта. А теперь в Сети появилось видео конфликта в одном из магазинов подмосковного Железнодорожного, где персонал торгового предприятия подрался с покупателями на той же почве.

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Всё началось с того, что продавец потребовала от покупателей надеть маски, на что та ответила отказом, объяснив, что на её маске порвалась резинка, а новой у неё с собой нет. Кассир при этом продолжала настаивать на том, чтобы посетительница надела другое средство индивидуально защиты, однако продавать новую маску собеседнице отказалась.

В итоге между ними разгорелся конфликт, который был снят на видео. Взаимные оскорбления, рукоприкладство, толкотня и поведение, нехарактерное для цивилизованного общества – вот до чего доводит граждан неоднозначная политика, в рамках которой внятно объяснить и аргументировать «ковидные» меры и ограничения не могут даже их инициаторы.

Причём, конфликт в одном из магазинов Железнодорожного рисковал приобрести весьма серьёзные масштабы. Ведь покупательница позвала своего супруга, а одна из продавщиц грозилась позвать своего мужа, угрожая второй стороне.

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