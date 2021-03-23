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"Кремль спускает с цепи бульдогов": россияне в гневе от заявления Мишустина по вакцинации

Соцсети в очередной раз демонстрируют властям вотум недоверия, предлагая премьеру сосредоточиться на исполнении законов

Фото: Global Look Press

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России продолжает оставаться достаточно напряженной: за прошедшие сутки в стране зафиксировано 23 962 новых случая заражения среди населения. Власти в свою очередь продолжают утверждать, что единственным выходом из сложившейся ситуации остается массовая вакцинация граждан, и ее темпы необходимо значительно увеличить.

Так, премьер-министра России Михаил Мишустин дал поручение Роспотребнадзору и Минздраву России актуализировать модель вакцинации населения, имея в виду достижения показателей в 80-90% коллективного иммунитета (вакцинация граждан страны, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, а также ревакцинация населения). 

Срок исполнения поручения, как сообщает сайт Кабмина – до 8 июля 2021 года.

Россияне в комментариях под соответствующей новостью в очередной раз демонстрируют властям вотум недоверия, а некоторые из них предлагают Мишустина сконцентрироваться на работе по исполнению законов и Конституции страны.

«Пусть себе вколит эти 80/90%»;

«А Мишустин сам хоть вакцинировался?»;

«Удачи!»;

«Не получится, чиновников много»;

«Мишустин, ты Конституцию и законы исполняй, а не призывай»;

«Типа уже 90% привить надо. Ха-ха, а раньше же говорили, что 60% нужно»;

«Мишустину можно воткнуть все 3 вакцины»;

«Интересно устроились, простой народ значит вакцинировать, а с самих себя сняли налог на роскошь и обязанность вакцинации – самих себя же не уволят»;

«Обнищали все население страны, олигархов освободили от налога на роскошь – да кому вы нужны тут со своими указаниями, люди и так поняли на кого работаете»;

«Еще один призывальщик нарисовался...»;

«Кремль спускает с цепи бульдогов», – пишут россияне.

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