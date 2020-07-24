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"Получается, Путин снова обманул?" Россияне отреагировали на слова Мишустина о ситуации с Covid-19

Премьер постепенно выходит из «тени», и открыто говорит о тревогах, связанных с ростом заболеваемости

Фото: Russian Government/Global Look Press

То, что российские власти поставили перед собой цель любыми методами повысить темпы вакцинации населения страны от коронавирусной инфекции, понятно уже давно. Об этом говорят не только «пробы пера» и тестирование «выдержки» россиян в виде введения локальных норм по обязательной вакцинации работников сферы услуг и транспорта, но и многочисленные выступления чиновников и других представителей власти всех уровней.

Пожалуй, в стране не осталось уже ни одного из обличённых властью людей, кто не высказывался бы о важности вакцинации. Разве что Владимир Путин старается избегать публичных разговоров на эту тему, очевидно опасаясь за рейтинги в преддверии парламентских выборов, поскольку именно его авторитет снова должен стать спасительным для партии власти.

Впрочем, до недавних пор не высказывался об этом и премьер Михаил Мишустин. Но и он постепенно выходит из «тени», и пусть призывы к вакцинации от главы Кабмина пока не звучат, зато он открыто говорит о тревожной эпидемиологической ситуации.

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На заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением заболевания, работающим при правительстве страны, Мишустин оценил ситуацию с Covid-19 в России.

«Ситуация в нашей стране с коронавирусом остаётся непростой, инфекция активно распространяется, число заболевших растёт», – отметил премьер.

Разумеется, россияне отреагировали на выступление Мишустина молниеносно. Социальные сети быстро заполнились недовольными комментариями.

«Ещё один. К Пескову и Собянину. Надоели уже со своим коронавирусом, со своими масками и со своей вакцинацией. Зла не хватает».

«Как эти рожи достали!»

«Медики играют грязную игру. Нужны адекватные медики, которые могут вывести этих скотин продажных на чистую воду».

«А он что, медик?»

«Ещё один полупрозрачно подталкивающий уколоться».

«Пока покупают маски пандемия не закончится!»

«Удастся спасти страну? А то другие (запад) уже сняли ограничения и живут как раньше, а страна с самой выдающейся медициной (по чьей-то версии) вдруг впала в кому».

«Как это "продолжает оставаться непростой", если Путин ещё несколько месяцев назад сказал, что с коронавирусом Россия справилась. Получается, Путин снова обманул? А впрочем, чему я удивляюсь», – пишут россияне в комментариях.
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