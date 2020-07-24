"Получается, Путин снова обманул?" Россияне отреагировали на слова Мишустина о ситуации с Covid-19

То, что российские власти поставили перед собой цель любыми методами повысить темпы вакцинации населения страны от коронавирусной инфекции, понятно уже давно. Об этом говорят не только «пробы пера» и тестирование «выдержки» россиян в виде введения локальных норм по обязательной вакцинации работников сферы услуг и транспорта, но и многочисленные выступления чиновников и других представителей власти всех уровней.

Пожалуй, в стране не осталось уже ни одного из обличённых властью людей, кто не высказывался бы о важности вакцинации. Разве что Владимир Путин старается избегать публичных разговоров на эту тему, очевидно опасаясь за рейтинги в преддверии парламентских выборов, поскольку именно его авторитет снова должен стать спасительным для партии власти.

Впрочем, до недавних пор не высказывался об этом и премьер Михаил Мишустин. Но и он постепенно выходит из «тени», и пусть призывы к вакцинации от главы Кабмина пока не звучат, зато он открыто говорит о тревожной эпидемиологической ситуации.