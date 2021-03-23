"Даже для Мишустина ПЦР слишком дорог": в сети ворчат по поводу поручения премьера

«Даже для Мишустина ПЦР-тест оказался слишком дорогим», – иронизирует россиянин.

«Проснулся! Но почему только сейчас?» – вопрошает читатель.

«Надо вопрос ставить иначе. Почему они вообще платные? Кому нужны эти тесты, кроме государства? Ни-ко-му, от слова совсем. Так что и тесты должны быть за счёт государства», – считает москвич.

«Помнится, цены на продукты они уже проверили. И что изменилось? Словоблудие российского чиновничества процветает. Уже доказано, что государство только на словах регулирует цены!» – пишет россиянин.

«Ха-ха-ха, и что толку от его поручений, прям шутка дня!!!» – не верит в поручения премьера читатель.

«Я думаю, поручение дано, потому что деньги начали уходить мимо интересантов действующей власти. И бюджет ОМС освоить необходимо с дотациями из бюджета», – предполагает откуда ноги растут петербуржец.

«Сергиев Посад. Срочный тест 2830 рублей. Нужен был для госпитализации. Без него в больницу не принимают. И деваться некуда, пришлось платить», – начали писать о своих историях люди.

«Самарская губерния, Тольятти. Для физических лиц цены 2000-2500 руб. Бесплатно только для чиновников и госслужащих. Спасибо господину Мишустину за «видимость» заботы. При средней зарплате в городе около 20 000 р., за такие цены сдавать тесты людям конечно нереально, и при таких зарплатах, брать на работе отгулы за свой счёт, чтобы сделать две прививки – это уже накладно!» – звучит крик души из Тольятти.

«2000 – 3000 стоит тест в Краснодаре. Да, можно найти подешевле, но там не учитывается стоимость забора. С забором примерно 2000 и выходит. Подороже, если результат нужен срочно. То есть, на следующий день. А в Китае делают тесты бесплатно. Один чихнул, весь район протестировали. А у нас далеко не каждый готов за один чих 2000 платить. Поэтому спокойно чихает неизолированный и других заражает», – сообщают из Краснодарского края.

«Проверить решили, потому что ценник задрался в 2, а то и в 3 раза. Ещё недавно тест стоил около 1000 р. Сейчас дешевле 2000 р. нет», – считает пенсионер.