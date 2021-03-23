"Даже для Мишустина ПЦР слишком дорог": в сети ворчат по поводу поручения премьера
Глава правительства поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях.
«Проверку обоснованности формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях проведут Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор. О результатах этой работы они должны доложить в правительство до 19 июля», – говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что эта тема обсуждалась на заседании координационного совета 25 июня. Как указывал Мишустин, людей в регионах сильно беспокоит то, что затягивается получение результатов ПЦР-тестов и растёт их стоимость.
Так как вопрос достаточно больной для населения, в соцсетях его довольно много комментируют. Приводим самые интересные высказывания.
«Даже для Мишустина ПЦР-тест оказался слишком дорогим», – иронизирует россиянин.
«Проснулся! Но почему только сейчас?» – вопрошает читатель.
«Надо вопрос ставить иначе. Почему они вообще платные? Кому нужны эти тесты, кроме государства? Ни-ко-му, от слова совсем. Так что и тесты должны быть за счёт государства», – считает москвич.
«Помнится, цены на продукты они уже проверили. И что изменилось? Словоблудие российского чиновничества процветает. Уже доказано, что государство только на словах регулирует цены!» – пишет россиянин.
«Ха-ха-ха, и что толку от его поручений, прям шутка дня!!!» – не верит в поручения премьера читатель.
«Я думаю, поручение дано, потому что деньги начали уходить мимо интересантов действующей власти. И бюджет ОМС освоить необходимо с дотациями из бюджета», – предполагает откуда ноги растут петербуржец.
«Сергиев Посад. Срочный тест 2830 рублей. Нужен был для госпитализации. Без него в больницу не принимают. И деваться некуда, пришлось платить», – начали писать о своих историях люди.
«Самарская губерния, Тольятти. Для физических лиц цены 2000-2500 руб. Бесплатно только для чиновников и госслужащих. Спасибо господину Мишустину за «видимость» заботы. При средней зарплате в городе около 20 000 р., за такие цены сдавать тесты людям конечно нереально, и при таких зарплатах, брать на работе отгулы за свой счёт, чтобы сделать две прививки – это уже накладно!» – звучит крик души из Тольятти.
«2000 – 3000 стоит тест в Краснодаре. Да, можно найти подешевле, но там не учитывается стоимость забора. С забором примерно 2000 и выходит. Подороже, если результат нужен срочно. То есть, на следующий день. А в Китае делают тесты бесплатно. Один чихнул, весь район протестировали. А у нас далеко не каждый готов за один чих 2000 платить. Поэтому спокойно чихает неизолированный и других заражает», – сообщают из Краснодарского края.
«Проверить решили, потому что ценник задрался в 2, а то и в 3 раза. Ещё недавно тест стоил около 1000 р. Сейчас дешевле 2000 р. нет», – считает пенсионер.
«И чего? Там дураки что ли сидят в частных клиниках? Они так обоснуют рост цен, что даже у Мишустина челюсть отвиснет. Хотя правительству рос цен только на руку. Больше коммерсанты зарабатывают – больше платят налогов. А чего ещё надо бывшему налоговику? На населения, как всегда, чихать», – возникает спор.
«Это аномалия… Государство вводит ограничения на граждан, если тест не сдашь, и тесты делать в частных клиниках принуждает за деньги… Или трусы наденьте, или крестик снимите… Если ты ограничения вводишь, то обязан делать тесты бесплатно для граждан, иначе это ограничение прав», – пишет инженер.
«Надо не проверять а сделать их доступными в больницах – по 200 р, тогда и другие не будут ломить. Что толку с проверок, они ничего не дают, только видимость возни создают, а воз и ныне там», – считает житель столицы.
«Что их проверять?.. Государство само создало кормушку этим частным клиникам и, уверен, они в доле с чиновниками – бабки делят на этих тестах», – предполагает россиянин.
Теги: #Мишустин, #коронавирус, #вакцинация
Рубрика: Общество