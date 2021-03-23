"Галя, отмена!": Сеть магазинов умудрилась не угодить покупателям всех сексуальных ориентаций
... Но снизила риски государственного прессинга
Сеть супермаркетов «ВкусВилл» сообщила, что не будет увольнять главного маркетолога Романа Полякова, пишут «Открытые медиа». Считается, что именно ему принадлежит идея использовать однополую семью в рекламе ритейла.
Об этом сообщает представитель компании Мария Радченко, которая настаивает, что они более не намерены комментировать ситуацию.
В это же время Instagram магазина здорового питания полнится комментариями, основная часть которых сопровождается словом «позор».
Напомним, в конце месяца «ВкусВилл» выпустил рекламу, где изобразил многообразие свои покупателей, включая многодетные семьи, семьи, где мать воспитывает детей в одиночку, бездетную семью с собакой и однополую семью.
Консервативная часть населения ожидаемо выступила против подобного маркетинга, а часть инициативных групп даже пригрозили заявлениями в прокуратуру. Публичные ЛГБТ-персоны и им сочувствующие же наоборот поддержали сеть за готовность браться за тему однополых семей в российских обстоятельствах.
Самый адский аспект истории со Вкусвиллом: на свете теперь живёт семья, которую с помощью СМИ и соцсетей сначала фактически задоксили, а потом добавили, что она настолько страшна и неприемлема, что за одно её изображение нужно ИЗВИНЯТЬСЯ. Непредставимо— Михаил Идов (@idovidov) July 4, 2021
«Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников. Цель нашей компании — дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов. Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти»
, – пишет компания в Instagram.
В том числе против компании выступили и наиболее публичные ЛГБТ-активисты. Так, например, охарактеризовал историю участник группы Pussy Riot и журналист Рента Давлетгильдеев:
«Этот кейс, как правильно написал главред издания Baza Никита Могутин, показал нам, что такое “модный бренд без яичек”. Когда так хочется, так хочется соответствовать трендам, мороженое с соленой карамелью продавать и соевые сосиски. Да вот только силенок нет. Показал, как сжалось кое-что у владельца компании, господина Кривенко, от смс-ки от АндрейИваныча, анонимного партнера в погонах, решающего вопросики»
Ксени Собчак тоже не поддержала компанию, хотя и выступает против культуры так называемой «отмены» (отказ в уважении персоне или компании за поддержку ксенофобных идей):
«Русский маркетинг. Каждый раз один и тот же трусливый кейс: сделать громко, дерзко и красиво, бросить вызов, попытаться поменять шаблон, а потом столкнуться с хейтом, все удалить и завилять хвостом: ой, ошибочка, ой, сотрудники непрофессиональные, ой, мы их неделю назад уже уволили, извините-с, извините-с»
PR-сотрудник фонда «СПИД.центр» Ярослав Распутин напомнил всем про историю с рестораном «Тануки», владелец которого умудряется давать гомофобные и сексистские интервью на фоне радужной аватарки бренда.
«Я устал переживать по поводу того, что те, от кого ничего не зависит в жизни ЛГБТ-людей, сначала дают ничего не значащую поддержку, а потом участвуют в мало значащем, но дискомфортящем всех скандале. Бренды не влияют на политику, а их реклама только отражает предположения маркетологов о том, какие настроения лучше продаются»
Автор YouTube-канала «Straight Talk with Gay People» Карен Шаинян отметил, что компания зря пошла на попятную. Этот реверанс в сторону гомофобии не оценили гораздо больше людей, чем те, кто успел возмутится появлением гей-френдли плаката:
«Проблема не в трусости, подлости, не в предательстве уязвимой группы, не в гомофобии. Проблема Вкусвилла в глубоком непонимании собственной аудитории. Даже поверхностный контент-анализ комментов показывает, что про "пропаганду гомосексуализма" там писали специальные люди, а про то, что удалять фото отвратительно, пишут все»
Но вот нишевой телеграм-канал о ритейле «Свободная касса» отметил, что компания таким образом снизила так называемые GR-риски – обезопасила себя от репрессивных действий государства.
И действительно, еще неясно, что первое убьет бизнес в России: нелояльность покупателей, ратующих за равноправие, или шлейф бесконечных проверок надзорных органов:
«Очевидно, что из 10 недовольных клиентов негативный комментарий жалобу напишут примерно 6-7. А из 10 довольных - максимум 1-2. Так что людей, поддерживающих компанию (или нейтрально относящихся), скорее всего, сильно больше, чем кажется. Но для нас всё равно остаётся загадкой, зачем "ВкусВиллу" нужно было вызывать огонь на себя»
, – задаются вопросом авторы телеграм-канала.
На фоне этих событий вспоминают утверждения правозащитников и социологов, которые отмечают, что тренд на консервативную политику в России – мнимый, созданный государством для разобщения.
Якобы государство и население в России в вопросах толерантности к ЛГБТ давно идут в разные стороны, о чем говорят опросы общественного мнения. Но с общим уровнем демократии в стране с меньшей вероятностью на жизнестойкость бизнеса может влиять общественное мнение об их социальной позиции, нежели государство со своим надзорным аппаратом.