"Галя, отмена!": Сеть магазинов умудрилась не угодить покупателям всех сексуальных ориентаций

Сеть супермаркетов «ВкусВилл» сообщила, что не будет увольнять главного маркетолога Романа Полякова, пишут «Открытые медиа». Считается, что именно ему принадлежит идея использовать однополую семью в рекламе ритейла.

Об этом сообщает представитель компании Мария Радченко, которая настаивает, что они более не намерены комментировать ситуацию.

В это же время Instagram магазина здорового питания полнится комментариями, основная часть которых сопровождается словом «позор».

Напомним, в конце месяца «ВкусВилл» выпустил рекламу, где изобразил многообразие свои покупателей, включая многодетные семьи, семьи, где мать воспитывает детей в одиночку, бездетную семью с собакой и однополую семью.

Консервативная часть населения ожидаемо выступила против подобного маркетинга, а часть инициативных групп даже пригрозили заявлениями в прокуратуру. Публичные ЛГБТ-персоны и им сочувствующие же наоборот поддержали сеть за готовность браться за тему однополых семей в российских обстоятельствах.