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"Галя, отмена!": Сеть магазинов умудрилась не угодить покупателям всех сексуальных ориентаций

... Но снизила риски государственного прессинга

Фото: Global Look Press

Сеть супермаркетов «ВкусВилл» сообщила, что не будет увольнять главного маркетолога Романа Полякова, пишут «Открытые медиа». Считается, что именно ему принадлежит идея использовать однополую семью в рекламе ритейла.

Об этом сообщает представитель компании Мария Радченко, которая настаивает, что они более не намерены комментировать ситуацию.

В это же время Instagram магазина здорового питания полнится комментариями, основная часть которых сопровождается словом «позор».

Напомним, в конце месяца «ВкусВилл» выпустил рекламу, где изобразил многообразие свои покупателей, включая многодетные семьи, семьи, где мать воспитывает детей в одиночку, бездетную семью с собакой и однополую семью.

Консервативная часть населения ожидаемо выступила против подобного маркетинга, а часть инициативных групп даже пригрозили заявлениями в прокуратуру. Публичные ЛГБТ-персоны и им сочувствующие же наоборот поддержали сеть за готовность браться за тему однополых семей в российских обстоятельствах.

«Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников. Цель нашей компании — дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов. Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти»

, – пишет компания в Instagram.

В том числе против компании выступили и наиболее публичные ЛГБТ-активисты. Так, например, охарактеризовал историю участник группы Pussy Riot и журналист Рента Давлетгильдеев:

«Этот кейс, как правильно написал главред издания Baza Никита Могутин, показал нам, что такое “модный бренд без яичек”. Когда так хочется, так хочется соответствовать трендам, мороженое с соленой карамелью продавать и соевые сосиски. Да вот только силенок нет. Показал, как сжалось кое-что у владельца компании, господина Кривенко, от смс-ки от АндрейИваныча, анонимного партнера в погонах, решающего вопросики»

Ксени Собчак тоже не поддержала компанию, хотя и выступает против культуры так называемой «отмены» (отказ в уважении персоне или компании за поддержку ксенофобных идей):

«Русский маркетинг. Каждый раз один и тот же трусливый кейс: сделать громко, дерзко и красиво, бросить вызов, попытаться поменять шаблон, а потом столкнуться с хейтом, все удалить и завилять хвостом: ой, ошибочка, ой, сотрудники непрофессиональные, ой, мы их неделю назад уже уволили, извините-с, извините-с»

PR-сотрудник фонда «СПИД.центр» Ярослав Распутин напомнил всем про историю с рестораном «Тануки», владелец которого умудряется давать гомофобные и сексистские интервью на фоне радужной аватарки бренда.

«Я устал переживать по поводу того, что те, от кого ничего не зависит в жизни ЛГБТ-людей, сначала дают ничего не значащую поддержку, а потом участвуют в мало значащем, но дискомфортящем всех скандале. Бренды не влияют на политику, а их реклама только отражает предположения маркетологов о том, какие настроения лучше продаются»

Автор YouTube-канала «Straight Talk with Gay People» Карен Шаинян отметил, что компания зря пошла на попятную. Этот реверанс в сторону гомофобии не оценили гораздо больше людей, чем те, кто успел возмутится появлением гей-френдли плаката:

«Проблема не в трусости, подлости, не в предательстве уязвимой группы, не в гомофобии. Проблема Вкусвилла в глубоком непонимании собственной аудитории. Даже поверхностный контент-анализ комментов показывает, что про "пропаганду гомосексуализма" там писали специальные люди, а про то, что удалять фото отвратительно, пишут все»

Но вот нишевой телеграм-канал о ритейле «Свободная касса» отметил, что компания таким образом снизила так называемые GR-риски – обезопасила себя от репрессивных действий государства. 

И действительно, еще неясно, что первое убьет бизнес в России: нелояльность покупателей, ратующих за равноправие, или шлейф бесконечных проверок надзорных органов:

«Очевидно, что из 10 недовольных клиентов негативный комментарий жалобу напишут примерно 6-7. А из 10 довольных - максимум 1-2. Так что людей, поддерживающих компанию (или нейтрально относящихся), скорее всего, сильно больше, чем кажется. Но для нас всё равно остаётся загадкой, зачем "ВкусВиллу" нужно было вызывать огонь на себя»

, – задаются вопросом авторы телеграм-канала.

На фоне этих событий вспоминают утверждения правозащитников и социологов, которые отмечают, что тренд на консервативную политику в России – мнимый, созданный государством для разобщения.

Якобы государство и население в России в вопросах толерантности к ЛГБТ давно идут в разные стороны, о чем говорят опросы общественного мнения. Но с общим уровнем демократии в стране с меньшей вероятностью на жизнестойкость бизнеса может влиять общественное мнение об их социальной позиции, нежели государство со своим надзорным аппаратом.

Теги: #ЛГБТ

Рубрика: Общество

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