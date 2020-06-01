"Единственное место, где у меня просили QR-код": Общепит игнорирует указ Собянина

Некоторые кафе и рестораны Москвы продолжают пускать клиентов без QR-кодов, хотя с сегодняшнего дня эта мера является обязательной для всех заведений общепита. Однако многие, в особенности сетевые заведения все же приняли на вооружение указ Сергея Собянина.

«На систему QR-кодов перешел лишь каждый седьмой общепит в районе Арбата. Ну это по моим скромным оценкам, разумеется», — пишет в своем Telegram журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

Он рассказывает, что из проверенных им заведений на запреты мэрии всерьез отреагировали только в сети «Шоколадница»: «Я у них второй посетитель с утра. Но работают на вынос».

Сведения о том, что часть общепита решила проигнорировать указ мэра подтверждает и «Интерфакс». К примеру, QR-коды не потребовались им ни в одном заведении на Большой Грузинской улице и в части мест на Ходынском бульваре. Доносительством агентство не занимается: конкретных названий нет.

«Мы работаем в прежнем формате. QR-коды не нужны, требуются только маски и перчатки. Работаем так по всей столице», — сказали корреспонденту в одном из таких заведений.

При этом многие сетевые кафе и рестораны решили соблюдать указ мэра. В их числе McDonald's, KFC и Burger King (все три работают только на вынос), Costa Coffee, Surf Coffee (только на вынос), «Кофемания», «Шоколадница» и Starbucks. В последней из кофеен агентству пояснили, что уже «готовятся к возмущениям посетителей».

Накануне общественный омбудсмен по делам малого и среднего предпринимательства и основатель сети ресторанов «Андерсон» Анастасия Татулова опубликовала официальное заявление от имени всей сети, в котором говорится, что намерены работать на вынос, на верандах, с доставкой, но совершенно точно «не будут никого выгонять» самостоятельно:

«По мере возможностей мы будем стараться выполнять указ, но только если это НЕ потребует от нас насилия над гостями и нашими сотрудниками, — говорится в обращении. — Мы будем работать до последнего гостя, пока нас не закроют»