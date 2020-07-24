"Разработчикам большой привет!": москвичка рассказала о сложностях с получением QR-кода для входа в кафе

В Москве с 28 июня в заведения общественного питания можно будет попасть только по QR-коду. Получить его могут граждане, вакцинированные от коронавируса, переболевшие им в течение последних 6 месяцев и те, кто недавно делал ПЦР тест. Код, как было объявлено, можно получить на портале госуслуг или на других ресурсах, которые ранее указывала мэрия. Однако за день до введения системы выяснилось, что определенные проблемы уже начинают возникать.

Портал «Актуальные новости» со ссылкой на Telegram-канал Moneyhack пишет, что автор канала не смогла получить QR-код через мобильное приложение ЕМИАС.

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«Чтобы получить код, необходимо открыть электронную медкарту, но открыть ее можно только в том случае, если у человека имеется полная запись на портале mos.ru. Я на нем зарегистрирована, но там требуется добавить СНИЛС для получения полного доступа к расширенному списку услуг. И когда я добавляла СНИЛС около полугода тому назад, он по какой-то причине не прошел проверку в ПФР. В результате пришлось просто добавить во второй раз СНИЛС и полис», — пишет автор.

Она дополнила, что теперь необходимо дождаться новой проверки, которая может затянуться на несколько дней из-за повышенной нагрузки на сервис.

При этом отмечается, что даже если проверка пройдет успешно, это еще не решит проблему, поскольку необходимо будет снова зайти в кабинет, открыть электронную медкарту и выяснить, попали ли данные о вакцинации в систему, а также может ли человек получить код.

«Буду ждать, хотя уверена, что никакой QR-код я в итоге не получу. Короче, создатели квестов должны схантить разработчика этой гениальной системы. Ему тоже большой привет», — заключила она.

Ранее в Минцифры РФ сообщили, что рассчитывают на то, что сбоев в работе сайта госуслуг не будет после возросшей нагрузки в связи с введением QR-кодов для посещения заведений общественного питания. «Все необходимые мероприятия по доумощнению, модернизации мы провели и больше пока с этим (сбоями - прим. ред.) не сталкивались. Пиковые нагрузки — мы очень аккуратно об этом говорим, но мы надеемся, что не столкнемся с этой ситуацией повторно», — заявил глава министерства Максут Шадаев.