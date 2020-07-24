Новости к утру 27 июня: Жаркий июль и Буланова в Госдуме

Гидрометцентр предупреждает россиян, что первый день июля почти во всей России окажется теплее обычного. Особенно жарким для местного климата он выдастся на Урале, в Приволжском федеральном округе и Якутии, передает ТАСС. Там погода будет на 4-8 градусов выше нормы.

Только на охваченной карантинными ограничениями Кубани будет на один градус ниже нормы. В Москве же 1 июля ожидается 25 градусов тепла с 50%-ной вероятностью осадков.

Глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин стал обладателем протокола о нарушении самоизоляции, сообщает «РИА Новости». Он вместе с семью другими участниками акции против обязательной вакцинации был задержан в центре Москвы. Общественники настаивали, что вакцинопрофилактика должна оставаться добровольной.

К инциденту со встречей противников принудительной вакцинации присоединилась столичный омбудсмен Татьяна Потяева.

В Великобритании глава министерства здравоохранения Мэтт Хэннок подал в отставку, передает «Би-Би-Си News». Такое решение политик принял за то, что папарацци опубликовали в СМИ фото, на которых Хэннок целуется в офисе министерства. Это расценивалось, как нарушение антиковидной нормы – соблюдения социальной дистанции.

В личном микроблоге министр пояснил, что покидает свое рабочее место, поскольку не хочет, чтобы его личная жизнь «отвлекала внимание от главной цели – выхода из кризиса».

За период с марта по май средний чек россиянина в категории хозяйственных товаров снизился на 36% по сравнению с аналогичным промежутком предыдущего года. Его сумма составила 1 493 рубля, говорится в данных банка «Русский стандарт».

Певица Татьяна Буланова заявила, что намерена участвовать в думских выборах от партии «Родина». «Всю свою жизнь я езжу по нашей стране и вижу, как живут простые люди. Они ждут помощи, ждут вдумчивых законодательных решений, поэтому я иду на выборы с партией "Родина" — партией простых людей и реальных дел», – говорит Буланова в обращении к однопартийцам.