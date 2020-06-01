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Жара страшнее ковида. Очереди за мороженым в ГУМе длиннее, чем за вакциной (видео)

Sobesednik.ru прогулялся по московскому ГУМу и обнаружил, что очереди за мороженым вдвое больше, чем на вакцинацию

Фото: Каверин Дмитрий, Sobesednik.ru

Корреспондент Sobesednik.ru прогулялся по московскому ГУМу, чтобы посмотреть, как на практике выполняются указы мэра Москвы Сергея Собянина об обязательной вакцинации, и оказалось, что спрос на спасительную вакцину от коронавируса оказался куда меньше желания москвичей отведать знаменитого мороженого в рекордную жару.

Если к стенду с мороженным стояли как минимум несколько десятков человек, причем они не особенно старались соблюдать социальную дистанцию, а некоторые их них были без масок,

Очередь за мороженным в ГУМе. Sobesednik.ru

то очереди за вакциной около прививочных пунктов на верхних этажах торгового центра, согласно оценке корреспондента Sobesednik.ru, примерно в два раза меньше — тут, впрочем, соблюдались и противоэпидемиологические требования Роспотребнадзора.

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