Жара страшнее ковида. Очереди за мороженым в ГУМе длиннее, чем за вакциной (видео)
Sobesednik.ru прогулялся по московскому ГУМу и обнаружил, что очереди за мороженым вдвое больше, чем на вакцинацию
Корреспондент Sobesednik.ru прогулялся по московскому ГУМу, чтобы посмотреть, как на практике выполняются указы мэра Москвы Сергея Собянина об обязательной вакцинации, и оказалось, что спрос на спасительную вакцину от коронавируса оказался куда меньше желания москвичей отведать знаменитого мороженого в рекордную жару.
Если к стенду с мороженным стояли как минимум несколько десятков человек, причем они не особенно старались соблюдать социальную дистанцию, а некоторые их них были без масок,
то очереди за вакциной около прививочных пунктов на верхних этажах торгового центра, согласно оценке корреспондента Sobesednik.ru, примерно в два раза меньше — тут, впрочем, соблюдались и противоэпидемиологические требования Роспотребнадзора.
Теги: #Вакцина от коронавируса, #Москва
Рубрика: Общество