Жара страшнее ковида. Очереди за мороженым в ГУМе длиннее, чем за вакциной (видео)

Корреспондент Sobesednik.ru прогулялся по московскому ГУМу, чтобы посмотреть, как на практике выполняются указы мэра Москвы Сергея Собянина об обязательной вакцинации, и оказалось, что спрос на спасительную вакцину от коронавируса оказался куда меньше желания москвичей отведать знаменитого мороженого в рекордную жару.

Если к стенду с мороженным стояли как минимум несколько десятков человек, причем они не особенно старались соблюдать социальную дистанцию, а некоторые их них были без масок,