"Спутник V" не пускают в ЕС: Кричевский назвал последствия для России

Часть раздражения россиян, недовольных складывающейся в стране ситуацией с распространением коронавируса и попытками властей в буквальном смысле вынудить население массово вакцинироваться, немногим ранее была спроецирована на проблему, решения которой многие с нетерпением ожидали в ближайшее время. Речь о том, что вакцинированным с помощью российских препаратов гражданам въезд на территорию стран Европы закрыт, по крайней мере до того момента, пока отечественные вакцины не будут одобрены европейским агентством ЕМА.

На этом фоне многие даже жаловались, что в России до сих пор не доступны препараты западных производителей, которые давно сертифицированы в ЕС и позволяют беспрепятственно въезжать во многие страны. Чиновники при этом делали вид, что одобрение российских вакцин – дело времени. Но, как оказалось, с решением этого вопроса, вполне вероятно, придется повременить, причем, повременить на неопределенный срок.

Как сообщает агентство РБК, представители ВОЗ провели проверку на одном из российских предприятий, выпускающих вакцину «Спутник V», в рамках которой выявили недостатки, отраженные впоследствии в официальном отчете. Эксперты считают, что это первый звоночек к тому, что отечественный препарат может получить отказ в сертификации.

К примеру, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский отмечает, что ситуация с вакцинацией отечественными препаратами напоминает «провал и общенациональный тупик», подчеркивая, что власти и связанные с ними структуры в буквальном смысле издеваются над населением.

«Вполне возможно, «Спутник V» никогда так и не получит одобрение европейского регулятора ЕМА. С таким заявлением выступил глава правительства Италии Марио Драги. Наши же чиновники теряются в догадках, по какой причине Драги решился на столь резкое заявление, но для нас в этом нет ничего удивительного. Недавно мы уже публиковали заключение ВОЗ по результатам проверки одного из предприятий, производящих «Спутник», которое фактически ставит крест на сертификации российской вакцины.

Фактически, итоги следующие. Европейский Союз закрыт для привитых российской вакциной людей. Как минимум до тех пор, пока коронавирус будет актуальным. То есть, железный занавес был опущен с другой стороны. Привиться какой-нибудь из сертифицированных вакцин в России сейчас невозможно. Это сделано, как утверждают чиновники, для того чтобы реализовать как можно больше «несертифицированной вакцины».

Согласно последним оценкам, около 70% отпускников в стране уже отказались от путевок на курорты Кубани после введения в регионе требований по вакцинации. Не исключено, что именно таким на данный момент является реальный процент «антипрививочников».

Кроме того, в стране началось откровенное издевательство власти и приближенных к ней структур над населением. К примеру, администрация Краснодарского края заявила, что будет допускать на свои курорты людей, привитых не только отечественными, но и зарубежными вакцинами. А ФНПР и РСПП обратились к Кабмину с инициативой провести поголовную вакцинацию.

Многократное увеличение желающих вакцинироваться в итоге выявило огромный дефицит отечественных вакцин. И если первый компонент еще имеется в наличии, то второго в ряде регионов попросту нет. Это не просто провал кампании со «Спутник V», но еще и общенациональный тупик», – пишет Кричевский в своем авторском Telegram-канале.