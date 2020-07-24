"Власть скоро бить начнут": россияне возмутились закрытием краснодарских курортов для непривитых

Едва ли не сразу после введения в Москве и нескольких других регионах обязательной вакцинации для «отдельных категорий граждан» в обществе поднялась такая буря возмущения, что стало понятно – без последствий заставить граждан массово вакцинироваться точно не получится. А потому, как подозревают некоторые эксперты, власти придумали принципиально новый подход. Заключается он в том, чтобы лишить не привившихся граждан доступа к отдельным благам.

И первой в испытании этого подхода снова стала Москва. Столичный градоначальник Сергей Собянин несколько дней тому назад объявил, что уже с 28 июня городские кафе и рестораны перейдут на работу в «бесковидном» режиме, а доступ к ним будут иметь только вакцинированные, недавно переболевшие или сдавшие отрицательный ПЦР-тест люди.

На эти новости россияне отреагировали ещё большей волной недовольства, сразу же заподозрив, что подобная практика в будущем будет расширяться не только в плане сфер, но и с точки зрения географии применения. Дескать, именно так власти и попытаются вынудить людей прививаться.