"Власть скоро бить начнут": россияне возмутились закрытием краснодарских курортов для непривитых
Большинство людей откровенно проклинает всех, кто причастен к подобным изменениям
Едва ли не сразу после введения в Москве и нескольких других регионах обязательной вакцинации для «отдельных категорий граждан» в обществе поднялась такая буря возмущения, что стало понятно – без последствий заставить граждан массово вакцинироваться точно не получится. А потому, как подозревают некоторые эксперты, власти придумали принципиально новый подход. Заключается он в том, чтобы лишить не привившихся граждан доступа к отдельным благам.
И первой в испытании этого подхода снова стала Москва. Столичный градоначальник Сергей Собянин несколько дней тому назад объявил, что уже с 28 июня городские кафе и рестораны перейдут на работу в «бесковидном» режиме, а доступ к ним будут иметь только вакцинированные, недавно переболевшие или сдавшие отрицательный ПЦР-тест люди.
На эти новости россияне отреагировали ещё большей волной недовольства, сразу же заподозрив, что подобная практика в будущем будет расширяться не только в плане сфер, но и с точки зрения географии применения. Дескать, именно так власти и попытаются вынудить людей прививаться.
Примечательно, что эти подозрения начали оправдываться уже спустя несколько дней. Так, в этот четверг стало известно, что власти Краснодарского края приняли решение о введении ограничений для непривитых туристов. «Для заселения в гостиницы региона необходимо будет предоставить персоналу сертификат о вакцинации», – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.
«В связи с ростом числа заразившихся, было принято решение с 1 июля принимать отдыхающих в санатории, детские лагеря, пансионаты, отели и гостиницы только при наличии у них отрицательного теста или же документа, подтверждающего факт вакцинации», – заявил губернатор.
Более того, спустя месяц и эти правила будут ужесточены, а потому попасть в отель на курортах Кубани по ПЦР-тесту будет уже нельзя – доступ будет открыт только для вакцинированных гостей.
О том, что россияне крайне негативно воспринимают такие новости, известно уже давно. А потому на сообщениях о новых ограничениях в Краснодарском крае социальные сети снова взорвались сотнями недовольных комментариев. Хотя, есть среди пользователей и те, кто в целом поддерживает обязательную вакцинацию, отмечая, что в противном случае эпидемиологическая ситуация в стране станет ещё хуже. Но они, увы, в меньшинстве. Большинство же откровенно проклинает всех, кто причастен к подобным изменениям и иронично подчёркивает, что скоро уже и хлеб в магазине без прививки не купишь.
«Обязательная вакцинация все ближе. И всем плевать, что это противоречит части 2 статьи 21 Конституции».
«Намечается такая дискриминация, которой мир не видел со времён рабства чернокожих…»
«Народ за стадо совсем держат. Вакцинация должна быть добровольной – даже на прививки детям, которые уже отработаны десятилетиями, просят родителей подписать согласие».
«Вот бабки, сдающие комнаты, теперь озолотятся!»
«И так народ ценами возмущён. Теперь ещё это. Скоро там никто отдыхать не будет».
«Да вы ковидный геноцид устроили!!! Да власть скоро бить начнут».
«Это наглая дискриминация».
«Скоро и хлеб будут покупать только привитые».
«Полный бардак. Медики говорят одно, политики и управленцы другое. Что за ерунда? Когда закончится этот беспредел!?» – пишут в комментариях граждане.
Теги: #вакцинация, #коронавирус, #Краснодарский край
Рубрика: Общество