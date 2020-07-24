"Пора гречку закупать?" Россиян встревожил прогноз ЦБ РФ на новый кризис

Новый кризис является неизбежным – с таким заявлением выступили в Центральном Банке России, добавив при этом, что у регулятора есть все инструменты для того, чтобы поддерживать экономику и население. С соответствующим заявлением выступил заместитель главы ЦБ РФ Алексей Заботкин в рамках конференции под названием «Ренессанс капитала», вызвав неоднозначную реакцию соцсетей.

Банкир при этом отметил, что текущие антикризисные меры, которые принимают монетарные власти страны, являются своевременными, однако после того, как ситуация улучшится, их можно будет свернуть для обеспечения роста экономики.

«Эти меры пока останутся в нашем арсенале. Когда наступит следующий кризис, а он неизбежно наступит, мы ими снова воспользуемся», – подчеркнул Заботкин.

При этом он подчеркнул, что ключевая ставка Центробанка находится на данный момент на адекватном уровне и полностью соответствует проводимой жесткой денежно-кредитной политике, поэтому ее ужесточение в мире минимально отразится на новых решениях регулятора.

Примечательно, что с такими заявлениями в ЦБ РФ выступили на фоне недавнего решения повысить ключевую ставку на 0,5 п.п. Впрочем, россиян в словах Заботкина больше всего удивило другое. Многие из них в социальных сетях иронизируют над словами банкира о неизбежности нового кризиса, откровенно подчеркивая, что сначала бы дождаться завершения кризиса текущего, который, по ощущениям большинства, не заканчивается уже много лет. Звучат также и подозрения о том, что такая риторика представителей регулятора настораживает, поскольку через нее население могут готовить к новым экономическим проблемам или даже обвалу рубля.

«А до этого была райская жизнь?»

«Кризис – это когда всё ждёшь и ждёшь того, когда наконец-то начнёшь жить лучше. А потом ты понимаешь, что хорошо жил вчера»;

«С нынешней российской властью кризис станет естественным состоянием дел в стране»;

«Обнищание населения будет только нарастать. Спасибо»;

«У нас этот кризис всю жизнь»;

«А типа сейчас не кризис? Семь последние лет кризис и только хуже и хуже»;

«Напугали ежа голой задницей, последние двадцать лет кризис – перманентное состояние в нашей стране, не там – так тут»;

«Один негатив, у нас вообще что-то хорошее в стране происходит?»;

«Жизнь в России – потерпел и умер»;

«Что, пора гречку закупать?»;

«Готовят к новому обвалу рубля», – пишут пользователи в Сети.