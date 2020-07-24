Сегодня, в 7:17

И 15 лет мало. Разоблаченной непроверяемыми уликами Цуркан добавили срок

Суд добавил больше года к сроку Карины Цуркан, осужденной на 15 лет за "шпионаж" по "уликам" тайного свидетеля ФСБ

Фото: пресс-служба Мосгорсуда // Карина Цуркан

Топ-менеджер международной компании «Интер РАО» Карина Цуркан была обвинена в шпионаже в пользу Республики Молдова и признана виновной Мосгорсудом, который приговорил её к 15 годам колонии общего режима. Накануне состоялся апелляционный суд – с жалобами на приговор обратились как защита, так и обвинение, но если первые на все ходатайства получили отказы, то к мнению прокуратуры Первый апелляционный суд общей юрисдикции прислушался, согласившись пересчитать уже отсиженный в ходе процесса в изоляторе срок с коэффициента один к полутора до один к одному – там бизнесвумен провела почти 2,5 года, то есть фактический срок заключения был увеличен более чем на год, хотя к делу у адвокатов есть множество вопросов – по сути, суд поверил на слова спецслужбам, которые никак не стали подтверждать свои «улики».

«Сегодняшний процесс лучше всего характеризуют слова гособвинителя, сказанные в прениях: право на защиту заканчивается там, где начинается безопасность государства»,

— комментирует решение суда второй инстанции адвокат Карины Цуркан, глава правозащитной организации «Команда 29» Иван Павлов. Его слова приводятся в Telegram-канале, который ведут его коллеги, так как самому Павлову суд запретил определенные действия в связи с делом о якобы разглашении тайны предварительного расследования в деле журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, но в пользу чешских спецслужб тем же ФСБ.

Фото: "Команда 29" // Иван Павлов

Карина Цуркан обвиняется в том, что она якобы передала разведслужбам Молдовы (СИБ Молдовы) сведения, содержащие гостайну. Сама Цуркан отрицает, что как-либо связана с СИБ Молдовы и факт передачи каких-либо данных. Само дело засекречено в связи с присутствием в нем информации ФСБ России.

В суде защита привела множество различных версий, как именно могли появиться предъявленные следствием улики. Одной из версий является попытка компрометации г-жи Цуркан спецслужбами Молдовы, с властями которых она, как утверждают адвокаты, была не в лучших отношениях из-за «эффективной» деятельности в «Интер РАО». Защита считает, что доказательства виновности Цуркан российским спецслужбам, активно действующим в Приднестровье, могли подбросить намеренно через молдавскую разведку. Этой версии не противоречат и показания гендиректора «Интер РАО» Бориса Ковальчука. Он сказал суду, что в силу своей деятельности она вступала во множество конфликтных ситуаций в Молдове, а сведения о поставках энергоресурсов в Украину, как оказалось, составляющие гостайну, в передаче которых Цуркан обвиняют, были доступны многим людям. Сама Цуркан также настаивала на том, что в российском Минэнерго эти данные никто не скрывал.

Адвокат Павлов заверил, что решение апелляционного суда далее будет обжаловано в Верховном суде.

Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 18 часов назад

Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

Расследование 1 день назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 2 дня назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Общество 5 дней назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Общество 5 дней назад

"Восемь лет сражаюсь с властью Курска": 90-летняя труженица тыла обратилась к Путину

Общество 32 минуты назад

Курьеры в Москве теперь тоже обязаны прививаться от коронавируса

Общество 1 час назад

В тюрьму за лайк? Эксперт рассказал, что нельзя делать и говорить в соцсетях

Политика 1 час назад

Главное к 24 июня: угроза Киркорова, самые дорогие выборы, "разрыв" в Беларуси

Здоровье и дом 1 час назад

ВОЗ: Дети и подростки легче переносят ковид, поэтому их вакцинация не так срочна

Политика 8 часов назад

Привычка убивать: как в СССР травили неугодных и как это делают сейчас в России

Общество 9 часов назад

Роман Вильфанд: На следующей неделе жара может спасть. Но – лишь на 1-2 градуса

Общество 10 часов назад

Андрей Пивоваров: Сейчас в камеру должен войти следователь и освободить меня

Общество 11 часов назад

Марии Алехиной из Pussy Riot и ее соратникам назначили по 15 суток

Общество 13 часов назад

Первые Covid Free-зоны в ресторанах: посещаемость резко упала, большинство гостей разворачивают

Общество 13 часов назад

«Не вышло кинуть родственников по-тихому»: в сети обсуждают иск в ЕСПЧ со стороны близких жертв катастрофы с Ту-154 в 2016 году

Политика 14 часов назад

«Едро» чувствует крах на выборах»: в сети оценили наезд Роскомнадзора на сайт «Умное голосование»

Политика 15 часов назад

Марии Алехиной не дали сделать прививку

Политика 15 часов назад

"Путин боится ответственности": россияне винят Кремль в "новом локдауне"

Общество 15 часов назад

"Чёрный лебедь" для Кремля: Гращенков рассказал о больших рисках для власти

Общество 16 часов назад

"Началось, дальше – остальная Россия": общество бурно отреагировало на новый локдаун в Бурятии

Политика 17 часов назад

Экстремизм без "коктейля Молотова"

Политика 18 часов назад

Британия отрицает, что в её эсминец стреляли и что он зашел в российские воды

Общество 18 часов назад

В Москве побит абсолютный температурный рекорд июня - 37,4 градуса!

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика