И 15 лет мало. Разоблаченной непроверяемыми уликами Цуркан добавили срок

Топ-менеджер международной компании «Интер РАО» Карина Цуркан была обвинена в шпионаже в пользу Республики Молдова и признана виновной Мосгорсудом, который приговорил её к 15 годам колонии общего режима. Накануне состоялся апелляционный суд – с жалобами на приговор обратились как защита, так и обвинение, но если первые на все ходатайства получили отказы, то к мнению прокуратуры Первый апелляционный суд общей юрисдикции прислушался, согласившись пересчитать уже отсиженный в ходе процесса в изоляторе срок с коэффициента один к полутора до один к одному – там бизнесвумен провела почти 2,5 года, то есть фактический срок заключения был увеличен более чем на год, хотя к делу у адвокатов есть множество вопросов – по сути, суд поверил на слова спецслужбам, которые никак не стали подтверждать свои «улики».

«Сегодняшний процесс лучше всего характеризуют слова гособвинителя, сказанные в прениях: право на защиту заканчивается там, где начинается безопасность государства»,

— комментирует решение суда второй инстанции адвокат Карины Цуркан, глава правозащитной организации «Команда 29» Иван Павлов. Его слова приводятся в Telegram-канале, который ведут его коллеги, так как самому Павлову суд запретил определенные действия в связи с делом о якобы разглашении тайны предварительного расследования в деле журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, но в пользу чешских спецслужб тем же ФСБ.