И 15 лет мало. Разоблаченной непроверяемыми уликами Цуркан добавили срок
Суд добавил больше года к сроку Карины Цуркан, осужденной на 15 лет за "шпионаж" по "уликам" тайного свидетеля ФСБ
Топ-менеджер международной компании «Интер РАО» Карина Цуркан была обвинена в шпионаже в пользу Республики Молдова и признана виновной Мосгорсудом, который приговорил её к 15 годам колонии общего режима. Накануне состоялся апелляционный суд – с жалобами на приговор обратились как защита, так и обвинение, но если первые на все ходатайства получили отказы, то к мнению прокуратуры Первый апелляционный суд общей юрисдикции прислушался, согласившись пересчитать уже отсиженный в ходе процесса в изоляторе срок с коэффициента один к полутора до один к одному – там бизнесвумен провела почти 2,5 года, то есть фактический срок заключения был увеличен более чем на год, хотя к делу у адвокатов есть множество вопросов – по сути, суд поверил на слова спецслужбам, которые никак не стали подтверждать свои «улики».
«Сегодняшний процесс лучше всего характеризуют слова гособвинителя, сказанные в прениях: право на защиту заканчивается там, где начинается безопасность государства»,
— комментирует решение суда второй инстанции адвокат Карины Цуркан, глава правозащитной организации «Команда 29» Иван Павлов. Его слова приводятся в Telegram-канале, который ведут его коллеги, так как самому Павлову суд запретил определенные действия в связи с делом о якобы разглашении тайны предварительного расследования в деле журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, но в пользу чешских спецслужб тем же ФСБ.
Карина Цуркан обвиняется в том, что она якобы передала разведслужбам Молдовы (СИБ Молдовы) сведения, содержащие гостайну. Сама Цуркан отрицает, что как-либо связана с СИБ Молдовы и факт передачи каких-либо данных. Само дело засекречено в связи с присутствием в нем информации ФСБ России.
В суде защита привела множество различных версий, как именно могли появиться предъявленные следствием улики. Одной из версий является попытка компрометации г-жи Цуркан спецслужбами Молдовы, с властями которых она, как утверждают адвокаты, была не в лучших отношениях из-за «эффективной» деятельности в «Интер РАО». Защита считает, что доказательства виновности Цуркан российским спецслужбам, активно действующим в Приднестровье, могли подбросить намеренно через молдавскую разведку. Этой версии не противоречат и показания гендиректора «Интер РАО» Бориса Ковальчука. Он сказал суду, что в силу своей деятельности она вступала во множество конфликтных ситуаций в Молдове, а сведения о поставках энергоресурсов в Украину, как оказалось, составляющие гостайну, в передаче которых Цуркан обвиняют, были доступны многим людям. Сама Цуркан также настаивала на том, что в российском Минэнерго эти данные никто не скрывал.
Адвокат Павлов заверил, что решение апелляционного суда далее будет обжаловано в Верховном суде.