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“Собянин обезумел": политик рассказал, что мэр Москвы готовит гражданам новый “сюрприз"

О том, что власти Москвы продолжат откровенно "кошмарить" горожан антиковидными идеями, россияне подозревали и раньше

Фото: Global Look Press

О том, что власти Москвы не остановятся на «достигнутом» и продолжат откровенно «кошмарить» горожан своими антиковидными идеями, россияне подозревали и раньше. Правда, мало кто думал, что ситуация будет развиваться настолько стремительно. Между тем, ее хронология и удивляет, и тревожит одновременно.

Сначала столичный градоначальник Сергей Собянин ничего не предпринимал, а только сетовал на низкие темпы вакцинации среди населения, отмечая, что власти все сделали для того, чтобы соответствующие препараты стали для горожан максимально доступными. Эксперты и простые граждане отвечали на это довольно простым тезисом: дескать, за год пандемии столичная администрация «напринимала» такое количество неоднозначных решений, что окончательно утратила доверие граждан, и это якобы перенеслось на все, что касается кампании по иммунизации населения. Поэтому сегодня мало кто думает о том, что вакцина действительно может помочь, превалирует мысль о том, чтобы просто действовать вразрез всему что предлагает власть.

Вот только улучшать ситуацию с доверием никто не стал, власти пошли традиционным путем «ломания через колено». Сначала в столице, а вслед за ней и в нескольких других субъектах была введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и транспорта. Вместе с этим из всех «утюгов» начали звучать устрашающие прогнозы по третьей волне, индийскому штамму и прочих проблемах. На этом фоне Сергей Собянин выступил с новым заявлением, отметив, что усугубление ситуации может вынудить администрацию города начать ужесточать ограничения.

Сказано – сделано. Накануне Собянин объявил о переводе столичных заведений общепита на работу в «бесковидном» режиме. Пускать в рестораны и кафе будут только вакцинированных граждан, сдавших отрицательный тест или переболевших в течение последних шести месяцев. Причем, не исключается, что в обозримом будущем появятся новые ограничения. И все это на фоне почти полного возобновления международного авиасообщения, проведения ЧЕ-2020 в Петербурге, а до этого – ПМЭФ и прочих массовых мероприятий, отказаться от которых власти попросту не захотели. А теперь гражданам готовят едва ли не новый локдаун.

Сложившуюся ситуацию, к слову, довольно емко описал соучредитель Нацфонда развития регионов РФ, глава коалиции «Третья Сила» Игорь Скурлатов, назвавший мэра столицы «обезумевшим» и отметивший, что власти Москвы готовят горожанам новые неприятности.

«Собянин обезумел и начинает локдаун. Уже с 28 июня мэр Москвы запрещает работу ресторанов и кафе для москвичей, посещать их смогут только те, кто сдал отрицательный ПЦР-тест или привился вакциной. Как утверждают источники, на очереди повторение вакханалии с пропусками для автомобилей», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.  

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