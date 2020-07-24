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"Цифровое рабство наступило": москвичи возмущены новыми "ковидными" ограничениями

Мэр Москвы добавил "дров" в и без того мощный костер возмущения граждан, недовольных введением обязательной вакцинации

Фото: Global Look Press

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин добавил новую порцию «дров» в и без того довольно мощный костер возмущения граждан, недовольных введением обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан и угрозами нового локдауна. Было объявлено, что уже с 28 июня заведения общепита в столице заработают в новом режиме – «бесковидном».

Означает это, как объяснил сам столичный градоначальник, что доступ в рестораны и кафе города будет доступен только для тех, кто уже вакцинировался, переболел в течение последних шести месяцев или сдал отрицательный ПЦР-тест. Причем, последний будет действителен всего три дня. Сказать, что возмущению москвичей не было предела – не сказать ничего. Но, как оказалось, предел еще не достигнут.

Дело в том, что вместе с этим ограничением, власти ввели и новый метод подтверждения доступа – отныне никакие бумажные справки, заявил Собянин, принимать не будут. Только специальные QR-коды, получить которые можно несколькими способами. И теперь представителям московского оперативного штаба под гул критики со стороны недовольных приходится объяснять гражданам, как эти самые QR-коды получить.

Так, отмечается, что получить код можно, если у человека открыт доступ к электронной медицинской карте на mos.ru или в приложении «ЕМИАС.ИНФО» в разделе под названием «Цифровой сертификат». Еще один способ – наличие полной учетной записи на mos.ru, где в личном кабинете и появится соответствующий инструмент.

Разумеется, недовольных россиян эти объяснения никак не успокоили, напротив, их гнев продолжает нарастать, многие, к примеру, в социальных сетях, сравнивают новые правила с «цифровым рабством» и иронично интересуются, когда уже людям начнут напрямую ставить клеймо на лоб.

«Ходите сами в свои рестораны. Труженикам работникам домой бы доползти, поесть, спать и опять работать»;

«Скоро на лоб прижигать начнут клеймо»;

«Как тихо и постепенно нас дожимают»;

«Так дело дойдёт до того, что скоро в продуктовых магазинах не станут обслуживать, если нет кода о прививке»;

«Скоро и талончики обратно вернут продуктовые»;

«Цифровые рабство наступило»;

«Свихнулись с этими штрих-кодами – что делать людям, которые имеют кнопочный телефон и не имеют компьютера? Многим теперь кафе закрыты в этом случае, и сколько разорятся сейчас в малом бизнесе, в то время, когда и так дела не очень», – пишут возмущенные граждане.

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