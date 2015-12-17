Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Скрыться с места преступления киллеру помогли на машине Шаля. Шаль же наблюдал за жертвой и страховал убийцу «на случай непредвиденных обстоятельств». По данным следствия, отправляясь на дело, сам Палкин для конспирации надел шапочку-маску с прорезями для глаз, а также перчатки.

Затем Палкин-младший «с целью поднятия рейтинга своего отца» решил устроить инсценировку покушения на его убийство, установив растяжку с гранатой перед дверью его квартиры. Минирование в ночь с 30 на 31 мая 2002 года произвёл Алексей Мамаев. Причём граната по договорённости с Палкиным-младшим была установлена таким образом, чтобы она ни при каких условиях не взорвалась.

Следующим убийством, которое совершила банда Палкина, стал расстрел лидера «цапковских» Николая Цапка. По мнению Палкина, Коля Бешеный слишком сильно распространял своё влияние на территории Кущёвского района. Кроме того, он считал, что Николай Цапок «был человеком Москвича».

В октябре 2002 года Вадим Палкин вместе с Шалем разработал план убийства конкурента. Несколько недель они следили за передвижениями Николая Цапка. 24 октября 2002 года сообщники приехали к дому Палкина и сообщили ему о том, что автомобиль Николая Цапка находится в Кущевке возле продовольственного киоска, расположенного на пересечении улиц Свердлова и Ленина.

Решив, что это подходящий случай для убийства, Палкин вместе с подельниками забрал из тайника, устроенного среди бетонных плит возле кафе «Забава», пистолет ТТ, вязаную шапку-маску и перчатки. Подъехав к продовольственному киоску, Палкин, заранее надевший шапочку-маску, заглянул в окно киоска и, убедившись, что Николай Цапок и сопровождавший его Вячеслав Рябцев все ещё находятся в магазине, открыл по ним огонь. Цапок был убит, а Рябцев тяжело ранен.

В октябре 2004 года члены банды Палкина установили растяжку уже возле дома председателя территориальной избирательной комиссии Кущёвского района Алексея Дубины – тестя Андрея Цеповяза. Целью преступления следствие назвало «оказание психологического воздействия» на председателя избиркома для беспрепятственного избрания отца Палкина на должность главы администрации.

Однако все попытки Вадима Палкина вернуть отца в руководство района оказались безуспешными. В результате в 2005 году «в связи с отсутствием финансового стимулирования членов банды организатором и отсутствием конечного результата» банда Палкина прекратила своё существование.

Тем не менее, по мнению следствия, преступная деятельность банды нанесла населению станицы Кущёвской «существенный моральный вред, выразившийся в формировании у населения чувства страха и незащищённости перед бандитским беспределом, в подрыве доверия населения к правоохранительным и другим государственным органам».

В окончательной редакции обвинения Палкину и его подельникам следователи СКР инкриминировали создание банды (ч. 1 ст. 209 УК РФ), участие в банде (ч. 2 ст. 209), незаконный оборот оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222), убийства и покушения на них (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105), а также хулиганство с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Однако, вскоре от «признательных» показаний Вадим Палкин отказался и заявил, что к нему применялись меры физического и психологического воздействия, но представитель СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов решительно отверг эти заявления и заявил, что именно Палкин организовал убийство Бориса Москвича и Николая Цапка, чему есть все доказательства. Что касается потерянных вещдоков, то, по мнению представителя СКР, факт их утраты не может свидетельствовать о непричастности Палкина к инкриминируемым ему преступлениям. Следствие и сейчас придерживается именно этой версии.

Уголовное дело Вадима Палкина и его сообщников Александра Шаля и Игоря Погосяна рассматривал суд присяжных, которые в 7 июня 2013 года неожиданно для СК и прокуратуры признали их невиновными. 10 июня 2013 Краснодарский краевой суд постановил подсудимых оправдать и признать за ними право на реабилитацию.

С приговором суда не согласилось следствие и прокуратура, а также Надежда Цапок и Наталья Цапок, которые считали, что Николая Цапка и Бориса Москвича убил именно Вадим Палкин. Об этом же на суде заявлял и Сергей Цапок.

Их жалобу рассмотрел Верховный Суд, который оставил в силе решение суда о невиновности Палкина и его друзей. И вот теперь у следователей появились новые сведения, проливающие свет на убийство Москвича – заказчиком преступления являются Вячеслав и Наталья Цеповяз.