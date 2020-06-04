Какова его мутация? Профессор Базыкин прокомментировал появление индийского штамма в Москве

Столичные власти, судя по всему, даже не пытаются успокаивать горожан и хотя бы делать вид, что контролируют ситуацию с распространением коронавируса в Москве. Более того, в последнее время риторика московского мэра Сергея Собянина отчётливо свидетельствует о том, что его ключевая цель встревожить как можно большее количество граждан, мотивировав их таким образом вакцинироваться.

И это неудивительно – ведь ещё в прошлом месяце Сергей Семёнович откровенно сетовал на низкие темпы вакцинации в столице, отмечая, что городская администрация сделала всё возможное для того, чтобы прививки были доступны всем москвичам. Позднее к дискуссии о необходимости вакцинации были подключены и некоторые узнаваемые личности, в частности главврач «Коммунарки» Денис Проценко.

Впрочем, исправить ситуацию это не помогло. Как считают эксперты, в 2020 году столичные власти «заигрались» в борьбу с пандемией, а потому утратили доверие граждан, восстановить которое будет непросто. А потому и стратегия нагнетания тревоги в массах видится политологам вполне логичной.