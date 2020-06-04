Вчера, в 17:44

Какова его мутация? Профессор Базыкин прокомментировал появление индийского штамма в Москве

Пока россияне обвиняют Собянина в запугивании населения, эксперты отмечают, что шутить с подобной угрозой не стоит

Фото: Александр Поляков/Global Look Press

Столичные власти, судя по всему, даже не пытаются успокаивать горожан и хотя бы делать вид, что контролируют ситуацию с распространением коронавируса в Москве. Более того, в последнее время риторика московского мэра Сергея Собянина отчётливо свидетельствует о том, что его ключевая цель встревожить как можно большее количество граждан, мотивировав их таким образом вакцинироваться.

И это неудивительно – ведь ещё в прошлом месяце Сергей Семёнович откровенно сетовал на низкие темпы вакцинации в столице, отмечая, что городская администрация сделала всё возможное для того, чтобы прививки были доступны всем москвичам. Позднее к дискуссии о необходимости вакцинации были подключены и некоторые узнаваемые личности, в частности главврач «Коммунарки» Денис Проценко.

Впрочем, исправить ситуацию это не помогло. Как считают эксперты, в 2020 году столичные власти «заигрались» в борьбу с пандемией, а потому утратили доверие граждан, восстановить которое будет непросто. А потому и стратегия нагнетания тревоги в массах видится политологам вполне логичной.
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Впрочем, сложно назвать «нагнетанием» ситуацию, в которой Собянин просто говорит об ухудшении эпидемиологической обстановки в городе. Вот только населению это никак не добавляет оптимизма. А если принимать во внимание введённую недавно обязательную вакцинацию для «отдельных категорий граждан», можно, и вовсе, прийти к выводу, что работать с населением через диалог городская администрация не намерена. Впрочем, диалог есть, вот только строится он в основном на озвучивании информации, которая вполне способна посеять панику.

Чего стоят недавние слова Собянина об индийском штамме, который является более агрессивным и приводит к значительно более тяжёлым последствиям. Позднее даже появилась информация о подготовке Минздравом кампании ревакцинации для защиты населения от нового штамма.

А накануне Сергей Семёнович выступил с новым заявлением, упомянув в нём штамм «дельта».

– Россияне, которые сделали прививку давно, уже могут быть подвержены мутации коронавируса – новому штамму «дельта». Повторные случаи заболевания, в том числе после приёма прививки, фиксируются в столице, – заявил он в беседе с журналистами телеканала «Россия-1».
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И пока россияне снова обвиняют мэра Москвы в попытке запугать население и добиться тем самым повышения его активности в рамках кампании по иммунизации, эксперты отмечают, что шутить с подобной угрозой не стоит.

К примеру, как отмечает профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин, информация о том, что около 80% новых случаев заболевания в Москве приходится именно на индийский штамм «дельта» вполне может соответствовать действительности.

Фото: стоп-кадр/YouTube
Георгий Базыкин
«Сергей Собянин заявил, что в Москве сейчас свыше 80% новых случаев приходится на вариант «дельта». Я полагаю, что, скорее всего, он говорит правду, поскольку Москва тесно сопряжена с Петербургом, однако точных первичных данных по этому поводу пока ещё нет.

И эти данные очень нужны, чтобы можно было смотреть, приобретает ли эта «дельта» какие-то новые мутации, какова её частота, как именно она изменяется», – отметил Базыкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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