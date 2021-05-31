Следующая волна коронавируса не должна накрыть детей

Маловероятно, чтобы новая волна COVID-19 ударила по детям, хотя сейчас «индийский штамм» поражает более молодых людей.

Более 90% госпитализированных в последние дни с коронавирусом в Москве — жертвы «индийского штамма». Эти люди значительно моложе, по сравнению с теми пациентами, которые оказывались в больницах всего несколько недель тому назад. Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах, по которым ударила эта мутация. Следовательно, «индийский» штамм нацеливается на более молодую аудиторию, и логично предположить, что следующая мутация нанесет удар по самой юной возрастной группе, которая до сих пор от коронавируса практически не страдала, то есть по детям.

Однако учёные из Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели установили, что уровень серопозитивности к SARS-CoV-2 во время второй волны ковида, обрушившейся на Индию, у детей был сопоставим с взрослыми. Дети в такой же степени часто подхватывали этот вирус, но просто переносили его без симптомов, и поэтому не попадали в больницы. Следовательно, крайне маловероятно, чтобы новая волна коронавируса диспропорционально сильно ударила бы именно по детям.

Промежуточные результаты этого исследования, подержанного Всемирной организацией здравоохранения, основывались на серологических обследованиях, проведенных среди более чем 4 500 добровольцев. 700 из них находились в возрастной группе от 2 до 17 лет. Через два-три месяца всё исследование будет завершено, оно охватывает более 10 000 человек.