"Роскосмос" не стал отстранять последнего космонавта от руководства в компании

Глава пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Белкин сообщил, что космонавта Сергея Крикалева все-таки не станут лишать должности директора по пилотируемым космическим программам.

Крикалев остается последним космонавтом в руководстве, который выходил в открытый космос. Его хотели оставить лишь на ролях советника, поскольку ранее он раскритиковал затраты из бюджета организации на съёмки фильма «Вызов», которые пройдут на МКС.

СМИ писали, что Крикалев лишится должности из-за «нарушения корпоративной этики». Сам он это подтверждал в комментарии «Открытым медиа».

Уже 15 июня глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что космонавт останется в роли ответственного за эксплуатацию МКС.

«То ли это будет главный советник корпорации, или он остается в своей должности, которая сейчас у него есть — исполнительного директора — это вообще вопрос формальный», – разъяснял Рогозин.

В итоге Сергей Крикалев оставлен в прежней должности.

«Такое решение принято после его встречи с Генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Олеговичем Рогозиным, с учетом опыта и компетенций С.К. Крикалева», – цитирует «Новая газета» пресс-службу.