Последний космонавт вышел из руководства "Роскосмоса" из-за фильма "Вызов"

Последний космонавт, остававшийся в руководстве госкорпорации «Роскосмос», Сергей Крикалев был снят с должности исполнительного директора по пилотируемым программам «за нарушение корпоративной этики».

Причиной тому стало его недовольство выделением средств из бюджета для работы над коммерческим игровым фильмом «Вызов». Напомним, его будут снимать на МКС. Информацию о причине отставки Крикалев лично подтвердил редакции «Открытых медиа».

Свое недовольство космонавт выразил на наблюдательном совете при «Роскосмосе» 9 июня. 11 июня специалист был переведен на должность советника главы госкорпорации.

Сергей Крикалев совершил шесть полетов и восемь раз выходил в открытый космос.