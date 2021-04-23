Актрису для фильма о космосе "Вызов" режиссер выберет после медкомиссии

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что окончательное решение о том, кто сыграет актрису и ее дублера в фильме о космосе «Вызов» примет режиссер Клим Шипенко, известность которому подарил нашумевший фильм «Текст».

«Нам сейчас важно показать ему, кто <…> из них выдержит сложности полета», — цитирует ТАСС Рогозина. Это означает, что в съемках примут участие только те актеры, которые пройдут полную медкомиссию.

В изначальном отборе сообщалось, что участницы кастинга должны быть в возрасте 25-45 лет и весить 50-75 килограммов.

Актриса должна будет реально слетать с настоящими космонавтами за пределы орбиты, поэтому она должна быть не просто здоровым человеком, но строго отвечать остальным критериям. А редкий человек сможет вынести даже кратковременный полет в космос.

Сам же режиссер Клим Шипенко уже проходит последние тесты и пока подпадает под нормы, дозволяющие участвовать в полете. Окончательный результат по его здоровью будет озвучен 15 мая.

Всего из потенциальных героинь было выбрано 20 претенденток и несколько из них прошли стартовый медицинский отсев.

Предполагается, что съемки художественного фильма о космосе начнутся в апреле 2021 года. Производством картины займутся студии Black and White, Yellow, Первый канал и непосредственно Роскосмос.

Предполагается, что бюджет на съемки будет формироваться за счет притока средств от коммерческих полетов.