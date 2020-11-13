"Роскосмос" планирует выпускать алкоголь под брендом "Поехали"

В Роспатенте сообщили о намерении госкорпорации «Роскосмос» запатентовать товарный знак «Поехали» для выпуска духов, одежды и алкоголя под этим лейблом.

Ранее в госкорпорации отмечали, что это решение связано с намерением оградить себя от недобросовестной конкуренции, пишет «РИА Новости». Но что именно планиурется выпускать под брендом, не уточнялось.

Также, согласно заявке, под кличем «поехали» могут появится и товары из категорий: лекарственные средства, драгоценные металлы, игрушки и электронно-бытовая техника.

«Последнее время теме космоса стало уделяться пристальное внимание, что порождает создание различных товаров космической тематики, есть креативные интересные проекты, с которыми мы с удовольствием сотрудничаем. Но есть и те, кому чуждо правовое поле и историческая память. Именно для того, чтобы наши обозначения были не только узнаваемыми, но и защищёнными, корпорация сейчас занимается регистрацией таких обозначений, выявлением и предупреждением различных нарушений в этой области», — пояснили в пресс-службе «Роскосмоса».