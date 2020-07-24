Две полоски с доставкой: Как зарабатывают на продаже положительных тестов на беременность

Как зарабатывают на продаже положительных тестов на беременность

В наше время люди с коммерческой жилкой и отсутствием совести чем только не торгуют – например медалями и орденами или фальшивыми справками, – лишь бы все приносило доход. К этому списку можно добавить... положительные тесты на беременность!

На сайте частных объявлений десятки таких предложений в разных регионах. Средний ценник на «две полоски» 500 рублей, но кто-то демпингует и предлагает за 300, а кто-то, наоборот, задирает цену до 800 рублей.

Звоню по объявлению Анны из подмосковного Одинцово.

– Можем встретиться на станции метро «Белорусская», и я вам отдам тест, – говорит Анна. – Мне деньги сейчас нужны, я сама не работаю, живу с парнем, нам помогают мои родители. Пока беременна и спрос есть, буду эту возможность использовать.

Анна говорит, что это не ее дело, как я использую тест. А использовать можно по-разному: пошутить над своим мужчиной и сделать ему сюрприз и сказать потом правду, мол, не беременна, или показать тест женатому любовнику, заставить его развестись и разрушить семью, или даже подкинуть жене любовника. Две полоски на тесте – то еще оружие в руках коварной женщины.

– А мне какое дело, что вы с ним будете делать? – спрашивает меня Саша из Москвы. – Вы брать будете или нет?!

Саша – автор объявления «Купи тест к 1 апреля, проверь своего мужчину». Этой мотивации придерживаются многие покупательницы: «Как он отреагирует, если я забеременею?»

Саша и Аня – представительницы малого бизнеса в этой своеобразной отрасли. В соцсетях можно найти группы, которые называются примерно одинаково: «Куплю положительный тест на беременность». Они предлагают целый спектр услуг: если это тесты, то разных типов – тест-полоски, струйные, кассетные, можно приобрести справку о беременности (700 рублей) из частной клиники и УЗИ (от полутора тысяч рублей). Врать о беременности можно несколько месяцев!

Но мужчины не дураки, многие захотят перепроверить результаты теста. На этот случай тоже есть одна штучка. Это реактив, которым капают на тест. Теоретически это может быть как моча беременной женщины, так и химическое вещество.

«Цена реагента 700 рублей, – написала мне в «ВК» продавец Алина Белая. – Не имеет цвета и запаха, химически выведенное вещество (хотелось бы верить. – Авт.). Объем 7 мл, хватает более чем на 20 тестов».

Мужчина может сомневаться, сам покупать тесты в аптеке пачками, но ответ будет положительный: вряд ли кто-то будет заставлять делать тест при нем.

Алина, судя по всему, продавец профессиональный. У нее все схвачено: есть не только разные виды тестов, но и доставка по Москве и Московской области курьером, по всей России – почтой. Она даже может организовать срочную доставку, если кому приспичило, за тысячу рублей.

Да и Алина ли это? В профиле нет фото, есть только ник.

Торговлей тест-полосками занимаются и мужчины. Никакой гендерной солидарности! Например, некий господин Шмелюк из Королева покупает и потом продает тест-полоски, он – перекупщик.

«Дорогие дамы! Если вам нужен положительный тест на беременность, то готов доставить вам его в любое время по Москве и Московской области, по России – в разумные сроки. Гарантия качества!» – сообщает он.

На сайте «база-доноров.Рф» есть объявления не только о продаже, но и о покупке.

«Нужен положительный тест для дочери, чем быстрее, тем лучше», – пишет чья-то будущая теща. «Хочу замуж! Помогите с тестом», – пишет потенциальная невеста.

Нехорошо начинать семейную жизнь с лжи, но в инструкциях к тестам это не прописано.