Сахмеев Владимир
Вчера, в 13:10

Собачьи органы опеки. В Госдуму внесен проект закона о числе животных в квартирах

Общественники уже успели раскритиковать законодательную инициативу от Татарстана

Фото: Global Look Press

Государственный совет республики Татарстан внес в Госдумы законопроект, дополняющий пункты документа об ответственном обращении с животными.

Депутаты предлагают до 2026 года ввести понятие места, которое было бы альтернативой приюту для животных, куда бы помещались безнадзорные собаки на время стерилизации, вакцинации, маркировки и карантина. Сейчас животные должны проходить все процедуры в здании приюта, но пока не во всех регионах такие учреждения созданы.

Также предлагается выпускать привитых и стерилизованных животных обратно на место их подбора, но исключить их возвращение на прилегающие территории детских садов и педиатрических медучреждений.

Самые обсуждаемые среди зоозащитников моменты касаются предлагаемых поправок по содержанию животных в жилых квартирах. Госсовет Татарстана предлагает на федеральном уровне определить количество голов, которые можно содержать в домохозяйстве.

Депутаты сетуют на случаи, когда избыточное присутствие животных в квартире ухудшает санитарные условия во всем доме. Это может причинить вред здоровью граждан.

Зоопсихолог Ольга Арнольд в комментарии «Таким делам» заметила, что этот подход неправомерен, поскольку внимание должно уделяться конкретно санитарным условиям, а не единицам животных. «Если соблюдаются санитарные нормы, это не должно никого заботить», – заявляет специалистка.

Директор ассоциации «Благополучие животных» Мария Лежнева поддержала инициативу с учетом, что количество животных будет рассчитываться в соотношении на квадратные метры.

«Хорошо, чтобы были ограничения по размещению животных в квартирах, чтобы не было квартир с 30 кошками на 10-20 квадратных метров. Безусловно, это вред и для животных, которые находятся в этом состоянии, и для хозяев, и для соседей»

, – говорит зоозащитница.

Но здесь же она добавляет, что конкретнее должно быть определено, как будут производится замеры по животным. Следовало бы учитывать не просто количество, а нормативы по росту и породе.

Теги: #экология

Рубрика: Общество

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