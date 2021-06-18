24 человека в минуту покидают родину из-за страха. 20 июня отмечается День беженцев

20 июня в Москве завершается фестиваль «Точка перемещения», приуроченный ко Всемирному дню беженцев, который по инициативе ООН ежегодно проводится в более ста странах мира с 2000 года.

В эти дни проходят образовательные лекции, выставки и интерактивные мероприятия о важности опыта принятия беженцев и их возвращения в мирные дома.

Международный комитет красного креста сообщает сегодня в своем микроблоге, что 80% беженцев во всем мире – это дети и женщины.

Как пишет украинское издание «НВ» со ссылкой на ООН, пандемия коронавируса еще сильнее усугубила положение мигрантов и беженцев в мире. Многие из них остались без средств к существования, а миллионы подверглись эксплуатации, работорговле и насилию.

В ООН предполагают, что ежеминутно на планете 24 человека вынуждены покидать родные места из-за страха за свою жизнь. Среди причин как военное положение, стихийные бедствия, так и бегство из-за преследования по признакам политических убеждений, вероисповедания, гражданства или принадлежности к какой-либо социальной группе.

На текущий момент около 80 миллионов человек по всему миру являются принудительно перемещенными лицами. 26,3 миллиона из них официально существуют в статусе беженцев.

86% беженцев в 2020 году нашли убежище в развивающихся странах. Наибольший поток беженцев (67%) исходит от пяти стран: Сирия (6,6 млн человек), Венесуэла (3,7 млн), Афганистан (2,7 млн), Южный Судан (2,3 млн) и Мьянма (1 млн).

Около 500 беженцев в 2021 году погибли, пытаясь пересечь Средиземное море.

Также в ООН заявляют, что за 2020 год три миллиона людей стали беженцами, несмотря на закрытые границы. Так, общее количество беженцев на земле сопоставимо с населением Германии, пишет «Российская газета».