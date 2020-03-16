В 2019 году в РФ вновь снизилось число людей, получивших статус беженца

Согласно официальным отчетам Росстата по данным МВД, в 2019 году в России статус беженца получили 487 человек, что на 85 человек меньше, чем в предыдущий год, пишет АСИ.

За текущий период 2020 года Россия признала беженцами лишь 23 человека. В 2016 году за этот же период было дано положительное решение по 39 заявлениям от иностранцев, покинувших свою родину в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

В комитете «Гражданское содействие» признали текущие результаты очередным антирекордом в политики России в отношении мигрантов. Показатели из года в год снижаются. Все больше людей получают отказ в российских миграционных службах.

Отмечается, что почти на треть снизилось число сирийцев, которым РФ выдает годовое свидетельство о временном убежище. В 2019 году такой документ был выдан 41 946 людям, из них 96% — украинцы. Количество временных переселенцев снизилось с 9 485 до 5 353 человек.