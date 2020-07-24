"Будет бунт": соцсети возмущены предложением ВОЗ запретить женщинам выпивать

Всемирная организация здравоохранения выступила с очередной инициативой – в ВОЗ предлагают запретить употреблять спиртное женщинам, которые находятся в детородном возрасте. Такие данные приводятся в проекте глобального плана действий по борьбе с алкоголем на ближайшие восемь лет.

В указанном документе отмечается, что власти стран должны заниматься повышением осведомленности населения о вреде спиртного, уделив особое внимание детям, женщинам детородного возраста, а также беременным.

В самой ВОЗ это предложение связывают с тем, что употребление алкогольных напитков до и во время беременности может спровоцировать развитие у плода различных нарушений и заболеваний, а также к формированию проблем с социальным поведением, способностью к обучению и прочего.

В связи с этим в организации отмечают, что оптимальным вариантом станет полный отказ женщин от любого спиртного. В социальных сетях эта инициатива сразу же вызвала широкий резонанс и критику в адрес функционеров ВОЗ, более того, пользователи обвиняют организацию в сексизме и дискриминации по половому признаку.

«Это шутка такая?»;

«Дискриминация по половому признаку – детектед! Пускай всем запрещают или никому»;

«Что за дичь придумали?»;

«А может вообще женщин лишить всех прав? За такие предложения ВОЗ должно нести наказание»;

«Типа мужики не участвуют в деторождении»;

«А мужчинам удвоить дозу?»;

«Феминистки подорвутся сейчас»;

«Что они курят? Запретить им нести чушь...»;

«Только надо уточнить, что дети от отцов алкоголиков не менее часто страдают отклонениями, чем от пьющих матерей. По статистике мужчины пьют больше женщин (в разы), а значит запрет женщинам пить ничего кардинально не изменит»;

«Это невозможно. Дискриминация получается. А если ввести сухой закон, то будет бунт. Бороться можно только двумя способами: повышение цены и антиалкогольная пропаганда. Больше никак»;

«ВОЗ самой пора перестать пить коньяк по утрам, а то вон что допредлагались», – пишут пользователи.