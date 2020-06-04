Савельев Михаил
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"Собянинский бардак": политолог назвал три проблемы обязательной вакцинации в Москве

Эксперты продолжают комментировать принятое накануне московскими властями решение

Фото: Global Look Press

Пока россияне приходят в себя после принятого накануне московскими властями решения о введении в столице обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, эксперты пытаются разобраться в произошедшем на более «глубоком» уровне.

Политологи, к примеру, уже заявили, что постановление главного санитарного врача Москвы в действительности является трансляцией воли столичной администрации и лично градоначальника Сергея Собянина, который тем самым пытается продемонстрировать свое усиление и избежать досрочной отставки с должности, слухи о которой ходят уже не первый месяц.

Есть и те, кто считает, что Сергей Семенович принимает подобные решения лишь потому, что оказался фактически загнан в угол и провалил борьбу с коронавирусом в столице. Например, как отмечает политолог Никита Кричевский, принятое властями Москвы решение при прочих равных имеет три ключевые проблемы, которые непременно дадут о себе знать.

«Все бы ничего с введенной Собяниным обязательной вакцинацией 60% работников сферы услуг в Москве, если бы не три неприятных момента.

Во-первых, у людей до сих пор нет выбора вакцин. В основном они могут поставить отечественный препарат «Спутник V», который до сих пор не прошел международную сертификацию. В Европе, на которую нам активно указывают, на выбор представлены сразу три сертифицированные вакцины, в том числе китайская, так что говорить о политической подоплеке здесь не стоит. Но вопрос даже не в ней, а в том, что в Европу с нашим «Спутником» нас пока не пустят. А это значит, что международный туризм, как составная часть качества жизни, нам пока не доступен.

Во-вторых, довольно плохо выглядит порядок контроля и отчетности мэрии. Теперь все предприятия сферы услуг должны подавать отчетные формы с полным указанием персональных данных и номеров медицинского страхования. В отличие от налоговой отчетности, в этой никто даже не озаботился формой и форматом передачи данных, к примеру, протоколами. А это с высокой степенью вероятности приведет к потерям переданных отчетов и, как следствие, к штрафам, а также к утечкам персональных данных москвичей.

В-третьих, о сером рынке сертификатов вакцинации пока стоит умолчать, ввиду его очевидности. Зато можно вспомнить об ИП в единственном числе или о самозанятых. Их в столице сотни тысяч, и они работают преимущественно в сфере услуг, как быть с ними?

И все эти вопросы довольно серьезные, но они в очередной раз утонут в социально ответственной демагогии, например «вы хотите умереть в Коммунарке или победить собянинский бардак?» – пишет Кричевский в своем авторском Telegram-канале. 

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